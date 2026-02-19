19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुना

‘मुझे अधिकारी प्रताड़ित कर रहे थे…’, रेलकर्मी ने सुसाइड से पहले बनाया Video

Suicide case: युवक ने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पर एसएसई अमित लखेरा और शैलेंद्र कुमार को ठहराया है।

2 min read
Google source verification

गुना

image

Astha Awasthi

Feb 19, 2026

Suicide case

Suicide case (Photo Source - Patrika)

Suicide case: एमपी के गुना शहर की रेलवे कॉलोनी में रहने वाले एक रेलकर्मी द्वारा फांसी लगाकर ख़ुदकुशी करने का मामला सामने आया है। रेलकर्मी 30 सालों से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे थे। जानकारी के अनुसार रेलवे में एसएमडी हेल्पर के पद पर पदस्थ किशोरी लाल कुशवाह (58) ने बुधवार शाम अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट और मोबाइल में वीडियो मिला है। जिसमें रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

सुसाइड नोट में लिखा, कैसे करते थे प्रताड़ित

किशोरी लाल ने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पर एसएसई अमित लखेरा और शैलेंद्र कुमार को ठहराया है। सुसाइड नोट में लिखा है की अधिकारी उन्हें लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। नोट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि एक फरवरी को मैं ड्यूटी पर गया था, लेकिन शैलेंद्र कुमार और अमित लखेरा ने जानबूझकर मेरी गैरहाजिरी लगा दी।

जब मैंने उनसे इस बारे में विनती की, तो उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे सस्पेंड करने व चार्जशीट थमाने की धमकी दी। किशोरी लाल ने नोट में लिखा कि इन अधिकारियों के व्यवहार के कारण वे भारी मानसिक तनाव में थे। यदि उनके साथ कोई हादसा होता है, तो इसके जिम्मेदार यही दोनों अधिकारी होंगे।

परिजन बोले जानबूझकर किया जाता था परेशान

मृतक के बेटे अजय कुशवाह ने बताया कि उनके पिता नियमित रूप से ड्यूटी पर जाते थे, लेकिन विभाग के कुछ अधिकारी उन्हें निजी रंजिश या प्रताडऩा के उद्देश्य से परेशान करते थे। एक फरवरी को ड्यूटी करने के बावजूद उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर दी गई और फोन लगाकर कहा गया कि तुम्हारी चार्जशीट तैयार है, तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पिता बदनामी और नौकरी जाने के डर से घर पर इस तनाव का जिक्र बहुत कम करते थे। आखिरकार उन्होंने परेशान होकर यह आत्मघाती कदम उठा लिया।

पुलिस कर रही जांच

सूचना मिलने के बाद  पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मौका मुआयना के दौरान पुलिस को मिला सुसाइड नोट और वीडियो अब इस मामले में सबसे बड़ा सबूत है। जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुसाइड नोट में नामजद अधिकारियों के खिलाफ जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

जनगणना में नागरिकों से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, 10 लाख घरों की होगी मैपिंग
भोपाल
Census

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 05:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / ‘मुझे अधिकारी प्रताड़ित कर रहे थे…’, रेलकर्मी ने सुसाइड से पहले बनाया Video

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी से 4 दिन पहले छोड़कर भागा प्रेमी, पत्नी की तरह प्यार कर दिया धोखा

guna
गुना

सास-बहू का थाने के सामने हाईवोल्टेज ड्रामा, लोगों का लगा हुजूम

guna
गुना

MP में पिता ने बच्चे को नहीं दिलाई साइकिल, बेटे ने खुद बना दी किडनैपिंग की कहानी; हुआ खुलासा

guna news
गुना

पार्षद बोले-जनता ने हमें समोसे खाने नहीं, काम के लिए भेजा है; विधायक की फटकार-चापलूसी छोड़ो, सेवक बनो

guna news
गुना

घर पर सभी कर रहे थे इंतजार, उधर दामाद-ससुर बन गए सड़क हादसे का शिकार; मची चीख-पुकार

guna news
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.