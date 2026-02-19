‘मुझे अधिकारी प्रताड़ित कर रहे थे…’, रेलकर्मी ने सुसाइड से पहले बनाया Video

मृतक के बेटे अजय कुशवाह ने बताया कि उनके पिता नियमित रूप से ड्यूटी पर जाते थे, लेकिन विभाग के कुछ अधिकारी उन्हें निजी रंजिश या प्रताडऩा के उद्देश्य से परेशान करते थे। एक फरवरी को ड्यूटी करने के बावजूद उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर दी गई और फोन लगाकर कहा गया कि तुम्हारी चार्जशीट तैयार है, तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पिता बदनामी और नौकरी जाने के डर से घर पर इस तनाव का जिक्र बहुत कम करते थे। आखिरकार उन्होंने परेशान होकर यह आत्मघाती कदम उठा लिया।