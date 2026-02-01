सास-बहू का थाने के सामने हाईवोल्टेज ड्रामा, लोगों का लगा हुजूम

पीड़ित परिवार का आरोप है कि वे सुबह से ही थाने में बैठी थीं, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। सास-बहू का कहना है कि आरोपी बेटा एक अन्य युवक के बहकावे में आकर अपने ही घर के प्लॉट पर कब्जा करवा रहा है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता है। पूर्व में भी कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण आरोपी के हौसले बुलंद हैं। हद तो तब हो गई जब कोतवाली परिसर में ही आरोपी ने अपने छोटे भाई को भी धमकाया। सास-बहू के थाने के सामने हंगामा करने के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।