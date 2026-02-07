बहन के बर्थ-डे पर समोसे लेने गया था भाई, लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर; मची-चीख पुकार

MP News: मध्य प्रदेश के गुना में तेज रफ्तार वाहन चालक की लापरवाही ने पल भर में खुशियों को मातम में बदल दिया। बहन के जन्मदिन पर समोसे लेने गए 18 वर्षीय भाई को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल अवस्था में युवक को पहले एन एफ एल विजयपुर अस्पताल ले जाया गया लेकिन यहां गंभीर बताकर गुना रेफर कर दिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने जाँच के बाद तनिष्क परिहार को मृत घोषित कर दिया है।