बाजार जाने निकली युवती, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराकर भागा दोस्त

mp news: मध्यप्रदेश के गुना में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती घर से बाजार जाने का कहकर निकली थी। बाद में उसे एक युवक और एक अन्य युवती गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। युवती को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसका दोस्त अस्पताल से भाग गया। साथ आई युवती ने परिजन को सूचना दी जिसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे। परिजन ने आरोप लगाया है कि बेटी को आरोपी युवक ने जबरदस्ती जहर खिलाया है वो कई दिनों से बेटी को परेशान कर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।