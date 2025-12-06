बड़ा खुलासा: जंगल, नदी…सब पर कब्जा! सूची में सत्ताधारी नेता और बड़े अफसरों के नाम शामिल

शहर में रेलवे स्टेशन रोड के विस्तारीकरण का काम अटका है। रोड पर भाजपा जिला महामंत्री रविन्द्र रघुवंशी का होटल और कुछ दुकानें बाधा बनी हुई हैं, जिन्हें दूसरी तरफ विस्थापित किया जाना है। नगर पालिका न तो कार्रवाई कर रही है और न ही विस्तारीकरण आगे बढ़ पा रहा है। मामले में सीएमओ ने कहा कि अतिक्रमण के कारण विकास नहीं रुकेगा। भाजपा नेता रविन्द्र रघुवंशी ने कहा कि रेलवे स्टेशन रोड पर विस्तारीकरण में बाधक अकेले मेरे भाई की दुकान नहीं, 26 और दुकानें हैं। हम नगर पालिका को किराया दे रहे हैं। विस्तारीकरण करना है तो यहां के एक तरफ के मार्ग की सभी दुकानें एक ही लाइन में कर दी जाए ती दूसरी तरफ सड़क अपने आप ही चौड़ी हो जाएगी।