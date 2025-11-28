Patrika LogoSwitch to English

खाद के इंतजार में सोई आदिवासी महिला की मौत, केंद्रीय मंत्री ने किया मुआवजे का एलान

MP News: खाद नहीं मिल पाई तो अगले दिन सबसे पहले नंबर आने के फेर में गोदाम के बाहर ही सो गई आदिवासी महिला की मौत

गुना

image

Sanjana Kumar

Nov 28, 2025

MP News Guna Tribal Woman Death

MP News Guna Tribal Woman Death

MP News: जिले के बमौर विधानसभा के ग्राम कुशेपुर की आदिवासी महिला भूरिया बाई (50) की बागेरी खाद डबल लॉक वितरण केंद्र पर मौत हो गई। बुधवार को खाद नहीं मिला तो गुरुवार को सबसे आगे लगने के फेर में वह गोदाम के बाहर खुले में सो गई। देर रात 3 बजे सर्दी लगने से उसे उल्टी हुई और वह बेहोश हो गई। बमौरी स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टरों ने बताया केंद्र पर ही मौत हो चुकी थी। सरकारी शव वाहन नहीं मिला तो किसान की कार से ले जाया गया।

दो लाख की मदद

गुना के इस मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर पीड़ित परिवार को दो लाख रुपए की मदद मंजूर की गई है। साथ ही रेडक्रॉस की ओर से 10 हजार व अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रुपए दिए गए हैं।

28 Nov 2025 10:14 am

