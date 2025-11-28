खाद के इंतजार में सोई आदिवासी महिला की मौत, केंद्रीय मंत्री ने किया मुआवजे का एलान

MP News: जिले के बमौर विधानसभा के ग्राम कुशेपुर की आदिवासी महिला भूरिया बाई (50) की बागेरी खाद डबल लॉक वितरण केंद्र पर मौत हो गई। बुधवार को खाद नहीं मिला तो गुरुवार को सबसे आगे लगने के फेर में वह गोदाम के बाहर खुले में सो गई। देर रात 3 बजे सर्दी लगने से उसे उल्टी हुई और वह बेहोश हो गई। बमौरी स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टरों ने बताया केंद्र पर ही मौत हो चुकी थी। सरकारी शव वाहन नहीं मिला तो किसान की कार से ले जाया गया।