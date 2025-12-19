MP में यहां बिछेगा सड़कों का जाल, 490 करोड़ होंगे खर्च, जमीन अधिग्रहण शुरू

guna ring road network construction (फोटो- Freepik)
Road Network Construction:गुना शहर के चारों तरफ रहने वालो के लिए खुशखबर है। जल्द ही गुना में 22 किलोमीटर क्षेत्र में रिंग रोड के जरिए सड़कों का जाल बिछेगा। इसके बनने से गुना शहर की सड़को से यातायात का दबाव कम होगा। यह सड़कें गुना-अशोकनगर, शिवपुरी, इंदौर से निकलने वाले हाईवे को छुएगी। इस पर लगभग 490 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रिंग रोड बनाए जाने की मांग बीते सात-आठ वर्ष से चल रही थी। (mp news)
इस संबंध में ठंडे बस्ते में डले इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर गुना कलेक्टर किशोर कन्याल ने बाहर निकलवाया और उस पर कार्रवाई तेज करा दी है। गुना अशोकनगर या इंदौर जाने वाले वाहन अक्सर गुना की सड़को से होकर हाईवे पर पहुंचते हैं, जिससे सड़क पर भारी वाहनों का दबाव अधिक होता है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। इसको रोकने के लिए रिंग रोड की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
गुना रिंग रोड के निर्माण संबंधी जो प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित रिंग रोड मेडिकल कॉलेज, स्पाइस पार्क, सीमेंट फैक्टरी, तात्याटोपे यूनिवर्सिटी के पास से होकर निकलेगा। गुना शहर में रिंग रोड हेतु ग्रीन माउंटेन वाटर पार्क (गादेर) से हिलगना. विनायक खेड़ी, मुहालपुर, सिंगवासा-विलोनिया एबी रोड वायपास तक निर्माण कार्य किया जाना है।
गुना रिंग रोड के तहत बनने वाले मार्ग पर लगभग 56 पुल-पुलिया होंगे। इसके साथ ही यहां दो रेलवे ओवर ब्रिज और तीन पलायओवर बनेंगे। रेलवे ओवर ब्रिज बनने के काम का भूमि पूजन विगत दिनों केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था।
इस प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण की जानकारी लगते ही कॉलोनाइजर और जमीन कारोबारी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने इस प्रस्तावित रोड के आसपास की जमीन खरीदना शुरू कर दी हैं. जिससे रिंग रोड बनने के बाद उक्त जमीन को ऊंचे दामों में बेच सकें। (mp news)
गुना के विकास के क्षेत्र में अलग-अलग योजना के तहत काम कराए जा रहे हैं। शासन स्तर पर भेजे गए प्रस्तावो को स्वीकृति के लिए चर्चा चल रही है। गुना का विकास इंदौर की तर्ज पर कराने का हर स्तर पर प्रयास चल रहा है।- किशोर कन्याल
,कलेक्टर, गुना
