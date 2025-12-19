19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

गुना

MP में यहां बिछेगा सड़कों का जाल, 490 करोड़ होंगे खर्च, जमीन अधिग्रहण शुरू

MP News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश के बाद कलेक्टर ने इस प्रस्ताव पर कार्रवाई तेज कर दी है। यह सड़क नेटवर्क रिंग रोड के जरिए बिछाया जाएगा।

गुना

image

Akash Dewani

Dec 19, 2025

guna ring road network construction jyotiraditya scindia mp news

guna ring road network construction (फोटो- Freepik)

Road Network Construction:गुना शहर के चारों तरफ रहने वालो के लिए खुशखबर है। जल्द ही गुना में 22 किलोमीटर क्षेत्र में रिंग रोड के जरिए सड़कों का जाल बिछेगा। इसके बनने से गुना शहर की सड़को से यातायात का दबाव कम होगा। यह सड़कें गुना-अशोकनगर, शिवपुरी, इंदौर से निकलने वाले हाईवे को छुएगी। इस पर लगभग 490 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रिंग रोड बनाए जाने की मांग बीते सात-आठ वर्ष से चल रही थी। (mp news)

सिंधिया के निर्देश के बाद शुरू हुआ काम

इस संबंध में ठंडे बस्ते में डले इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर गुना कलेक्टर किशोर कन्याल ने बाहर निकलवाया और उस पर कार्रवाई तेज करा दी है। गुना अशोकनगर या इंदौर जाने वाले वाहन अक्सर गुना की सड़को से होकर हाईवे पर पहुंचते हैं, जिससे सड़क पर भारी वाहनों का दबाव अधिक होता है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। इसको रोकने के लिए रिंग रोड की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

ऐसे तैयार होगा

गुना रिंग रोड के निर्माण संबंधी जो प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित रिंग रोड मेडिकल कॉलेज, स्पाइस पार्क, सीमेंट फैक्टरी, तात्याटोपे यूनिवर्सिटी के पास से होकर निकलेगा। गुना शहर में रिंग रोड हेतु ग्रीन माउंटेन वाटर पार्क (गादेर) से हिलगना. विनायक खेड़ी, मुहालपुर, सिंगवासा-विलोनिया एबी रोड वायपास तक निर्माण कार्य किया जाना है।

दो रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे

गुना रिंग रोड के तहत बनने वाले मार्ग पर लगभग 56 पुल-पुलिया होंगे। इसके साथ ही यहां दो रेलवे ओवर ब्रिज और तीन पलायओवर बनेंगे। रेलवे ओवर ब्रिज बनने के काम का भूमि पूजन विगत दिनों केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था।

तेज हुई जमीन की खरीद-फरोख्त

इस प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण की जानकारी लगते ही कॉलोनाइजर और जमीन कारोबारी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने इस प्रस्तावित रोड के आसपास की जमीन खरीदना शुरू कर दी हैं. जिससे रिंग रोड बनने के बाद उक्त जमीन को ऊंचे दामों में बेच सकें। (mp news)

स्वीकृति के लिए चर्चा चल रही

गुना के विकास के क्षेत्र में अलग-अलग योजना के तहत काम कराए जा रहे हैं। शासन स्तर पर भेजे गए प्रस्तावो को स्वीकृति के लिए चर्चा चल रही है। गुना का विकास इंदौर की तर्ज पर कराने का हर स्तर पर प्रयास चल रहा है।- किशोर कन्याल
,कलेक्टर, गुना

ऐसा है प्रोजेक्ट

  • 22.90 किलोमीटर लंबाई
  • 490 करोड़ अनुमानित लागत
  • 12.9 किमी (58.05 हेक्टेयर) वन भूमि
  • 1.6 किमी (7.2 हेक्टेयर) राजस्व भूमि
  • 8.4 किलोमीटर (37.80 हेक्टेयर) निजी भूमि

Published on:

19 Dec 2025 09:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / MP में यहां बिछेगा सड़कों का जाल, 490 करोड़ होंगे खर्च, जमीन अधिग्रहण शुरू

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

