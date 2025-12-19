MP में यहां बिछेगा सड़कों का जाल, 490 करोड़ होंगे खर्च, जमीन अधिग्रहण शुरू

इस संबंध में ठंडे बस्ते में डले इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर गुना कलेक्टर किशोर कन्याल ने बाहर निकलवाया और उस पर कार्रवाई तेज करा दी है। गुना अशोकनगर या इंदौर जाने वाले वाहन अक्सर गुना की सड़को से होकर हाईवे पर पहुंचते हैं, जिससे सड़क पर भारी वाहनों का दबाव अधिक होता है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। इसको रोकने के लिए रिंग रोड की मांग लंबे समय से की जा रही थी।