गुना

MP में 134 शिक्षकों पर कार्रवाई, लापरवाही को लेकर शिक्षा विभाग सख्त

MP News: ई-अटेंडेंस में लगातार आनाकानी करने वाले 134 शिक्षको को शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किए गए है। शिक्षा विभाग कहा- यह कार्रवाई शिक्षा पोर्टल 3.0 से प्राप्त ऑनलाइन डाटा के आधार पर की गई है।

2 min read
Google source verification

गुना

image

Akash Dewani

Dec 18, 2025

notices issued to 134 teachers e-attendance system mp news

notices issued to 134 teachers in guna (फोटो- गूगल मैप फोटो)

E-Attendance System: स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए ई-अटेंडेंस सिस्टम को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। ई-अटेंडेंस में लगातार आनाकानी करने वाले 134 शिक्षको को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किए गए है। विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई शिक्षा पोर्टल 3.0 से प्राप्त ऑनलाइन डाटा के आधार पर की गई है।

गुना जिले में शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों सहित कुल 9477 कर्मचारी पदस्थ है। इनमें से लगभग 75 प्रतिशत शिक्षक नियमित रूप से ई-अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं, जबकि करीब 2300 शिक्षक अब भी इस सिस्टम का पालन नहीं कर रहे है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में उन शिक्षकों पर कार्रवाई की हैं। गई है, जिन्होंने बिल्कुल भी ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं की। ऐसे 134 शिक्षकों को चेतावनी स्वरूप नोटिस जारी कर तीन दिन में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। (MP News)

लापरवाही बर्दाश्त नहीं

डीईओ राजेश गोयल ने बताया कि ई-अटेंडेंस शासन की अनिवार्य व्यवस्था है और इसके पालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित शिक्षको के खिलाफ सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

हर दिन निगरानी

रोजाना पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में शेष शिक्षकों की भी पहचान कर चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी, ताकि स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था सुचारु और पारदर्शी बनी रहे। क्योंकि इस व्यवस्था से शिक्षको की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित होगी। स्कूलों में समय पर पढ़ाई शुरू होगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।

शिक्षकों के दावे की होगी पड़ताल

इचर कई शिक्षकों ने यह दावा भी किया है कि तकनीकी कारणों से उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है। नेटवर्क समस्या, मोबाइल या ऐप संबंधी तकनीकी खराबी के चलते ई अटेंडेंस नहीं लगने की शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभागीय दल गठित किए जाएंगे, जो स्कूलों में पहुंचकर वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे। यदि तकनीकी खामी पाई जाती है तो उसे मौके पर ही दूर करने की कार्रवाई की जाएगी। इधर कलेक्टर द्वारा भी पत्र जारी किया गया था. जिसमें निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा लागू किए गए ई-अटेंडेंस सिस्टम के तहत ही उपस्थित्ति दर्ज कराई जाए। (MP News)

Updated on:

18 Dec 2025 11:17 am

Published on:

18 Dec 2025 11:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / MP में 134 शिक्षकों पर कार्रवाई, लापरवाही को लेकर शिक्षा विभाग सख्त

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

