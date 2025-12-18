MP में 134 शिक्षकों पर कार्रवाई, लापरवाही को लेकर शिक्षा विभाग सख्त

इचर कई शिक्षकों ने यह दावा भी किया है कि तकनीकी कारणों से उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है। नेटवर्क समस्या, मोबाइल या ऐप संबंधी तकनीकी खराबी के चलते ई अटेंडेंस नहीं लगने की शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभागीय दल गठित किए जाएंगे, जो स्कूलों में पहुंचकर वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे। यदि तकनीकी खामी पाई जाती है तो उसे मौके पर ही दूर करने की कार्रवाई की जाएगी। इधर कलेक्टर द्वारा भी पत्र जारी किया गया था. जिसमें निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा लागू किए गए ई-अटेंडेंस सिस्टम के तहत ही उपस्थित्ति दर्ज कराई जाए। (MP News)