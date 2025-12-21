तेज रफ्तार वाहन पेड़ से टकराया, 2 की मौके पर मौत 8 गंभीर, जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे 12 लोग

Road Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि, यहां हर रोज सैकड़ों लोग हादसों का शिकार होकर घायल हो रहे हैं, जबकि इन्हीं में से दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। इसकी ताजा बानगी देखने को मिली सूबे के गुना जिले में गुना जिले में, यहां धरनावदा के पास एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ में जा घुसा। हादसा इतना भीषण था कि, टक्कर के चलते दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, 8 वाहन सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि, सभी की हालत गंभीर बनी हुई है।