भाजपा नेता की दबंगई! बुजुर्ग को कार से कुचलने की कोशिश, गुर्गों ने गांव में फैलाई दहशत

अरविंद धाकड़ ने आरोप लगाया कि उसके घर में लूटपाट की गई और हमलावरों ने उसके पिता के बारे में धमकियां दीं। हमले में गांव के सम्मानित बुजुर्ग शंकरलाल धाकड़ को बेरहमी से पीटा गया और उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई। जाते-जाते हमलावरों ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि विवाद की सूचना पर बमोरी पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद थमने की जगह बढ़ता गया। इस विवाद में दोनों पक्ष के कई लोग शामिल हुए। अब पुलिस यह पता कर रही है कि झगड़े में कौन-कौन किस पक्ष से शामिल हुए।