भाजपा नेता की दबंगई! बुजुर्ग को कार से कुचलने की कोशिश, गुर्गों ने गांव में फैलाई दहशत

land dispute bjp leader goons attcked villagers guna mp news (फोटो- Patrika.com)
BJP Leader goons attcked villagers: गुना जिले के बमोरी क्षेत्र में बीते दिन बवाल हो गय। सोनखरा गांव में शुक्रवार दोपहर खलियान की जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद (land dispute) हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि पंचायत भवन निर्माण को लेकर हुए विवाद में गांव के एक पक्ष ने उत्पात मचाया, जिसमे 70 वर्षीय बुजुर्ग शंकरलाल धाकड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की गई। आरोप सरपंच प्रतिनिधि एवं भाजपा के युवा मोर्चा सदस्य प्रभारी सूरज धाकड़ और उनके आदमियों पर लगाया है।
इधर पुलिस ने भी पीड़ित पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज न करते उलटे उन पीड़ित पक्ष पर ही शासकीय कार्य में बाधा की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। घटना दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही जानकारी के अनुसार, सरपंच द्वारा खलियान की भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा था। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उसी खलियान में उनका चारा रखा हुआ था और उन्होंने उसे हटाने के लिए कुछ दिन का समय मांगा था। (MP News)
इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि मौके पर जेसीबी बुलाकर नारायणलाल धाकड़ के साथ मारपीट की गई और खलियान में रखे चारे में आग लगा दी गई। पीड़ितों का आरोप है कि जब वे शिकायत लेकर थाने पहुंचे, उसी दौरान सरपंच प्रतिनिधि एवं भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े सूरज धाकड़ के बेटे द्वारा शहर से लोगों को गाड़ियों में भरकर गांव लाया गया। इसके बाद गांव में घर-घर जाकर उत्पात मचाया गया, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और तोड़फोड़ की गई।
अरविंद धाकड़ ने आरोप लगाया कि उसके घर में लूटपाट की गई और हमलावरों ने उसके पिता के बारे में धमकियां दीं। हमले में गांव के सम्मानित बुजुर्ग शंकरलाल धाकड़ को बेरहमी से पीटा गया और उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई। जाते-जाते हमलावरों ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि विवाद की सूचना पर बमोरी पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद थमने की जगह बढ़ता गया। इस विवाद में दोनों पक्ष के कई लोग शामिल हुए। अब पुलिस यह पता कर रही है कि झगड़े में कौन-कौन किस पक्ष से शामिल हुए।
वहीं दूसरे पक्ष की ओर से सरपंच प्रतिनिधि सूरज धाकड़, शिवराम शिकारी और सहायक सचिव कैलाश धाकड़ ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि पंचायत भवन की शासकीय भूमि पर पहले से अवैध कब्जा था, जिसे हटाए जाने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया।
इसी दौरान मुन्नालाल, गोविन्दा, नारायणलाल, गजराज राजू गिर्राज, धनराज सुनील, रामस्वरूप, कैलाश और हरिओम सहित अन्य लोग एकराय होकर लाठी-डंडा व पत्थर लेकर आए और हमला कर दिया। एफआईआर के अनुसार, मारपीट में सूरज धाकड़ के हाथ-पैर में चोटें आईं. शिवराम शिकारी के सीने में पत्थर लगने से चोट पहुंची और उनका मोबाइल फोन टूट गया। आरोपियों द्वारा जेसीबी मशीन पर पत्थर मारकर कांच तोड़ा गया और शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। (MP News)
