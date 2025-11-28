Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी से यूपी तक आक्रोश, बुरे फंसे IAS संतोष वर्मा

MP News: सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लोग तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे लोग, एमपी से निकल उत्तर प्रदेश तक पहुंचा IAS संतोष वर्मा

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 28, 2025

IAS Santosh Varma

IAS Santosh Varma

IAS Santosh Varma: अवॉर्डी आइएएस अफसर संतोष वर्मा फंस गए हैं। वजह है ब्राह्मण बेटियों को लेकर दिया गया आपत्तिजनक बयान। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लोग तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। वर्मा अपने बयान पर माफी मांग चुके हैं। सरकार ने वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। यह गुस्सा अब प्रदेश के उन ब्राह्मण नेताओं पर फूटने लगा है जो ब्राह्मण कोटे से राजनीतिक पदों पर रहे, लेकिन वर्मा के बयान पर बोलने से बच रहे हैं।

डिप्टी सीएम भी भड़के

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को जनता ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। शुक्ल ने चुप्पी तोड़ते हुए बयान को मर्यादा के विरुद्ध बताया। कहा, एक आइएएस अधिकारी द्वारा बहन और बेटियों को लेकर ऐसी आपत्तिजनक और संवेदनशील टिप्पणी करना विभाजन पैदा करने वाली है।

यहां प्रदर्शन

भोपाल: रोशनपुरा चौराहे पर गुरुवार को ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने धरना दिया। पुतला फूंका। सांकेतिक चक्काजाम किया।

सिवनी: जिला ब्राह्मण समाज ने सिवनी व छपारा में रैली निकाली। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।

झाबुआ: परशुराम सेना ने प्रदर्शन कर सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की।

आलीराजपुर: समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की।

देवास: अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ने रैली निकाली।

मंदसौर: सकल ब्राह्मण समाजसेना और विप्र सेना के तत्वावधान में सकल ब्राह्मण समाज ने गांधी चौराहे पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम ज्ञापन टीआइ पुष्पेंद्रसिंह राठौर को दिया। शामगढ़ में परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका।

नरोत्तम और वीडी ने अब भी साधी चुप्पी

पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुप्पी साध रखी है। दोनों ने कोई बयान जारी नहीं किया, जबकि पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने आइएएस के बयान का विरोध किया। कहा, जो अफसर चरित्रहीन है। उसके खिलाफ महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामलों की भी जानकारी मिली है। ऐसे अधिकारी को आइएएस बना दिया गया। कार्रवाई के लिए सीएम और मुय सचिव से मुलाकात करेंगे।

उत्तरप्रदेश तक पहुंचा आक्रोश

वर्मा के खिलाफ यूपी के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर भी कूद पड़े हैं। वर्मा के बयान के खिलाफ उन्होंने गाजियाबाद के लोनी थाने में अधिकारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए शिकायत दी है। नंद किशोर ने अधिकारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि देश की बेटियों का अपमान है।

खबर शेयर करें:

