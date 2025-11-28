एमपी से यूपी तक आक्रोश, बुरे फंसे IAS संतोष वर्मा

IAS Santosh Varma: अवॉर्डी आइएएस अफसर संतोष वर्मा फंस गए हैं। वजह है ब्राह्मण बेटियों को लेकर दिया गया आपत्तिजनक बयान। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लोग तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। वर्मा अपने बयान पर माफी मांग चुके हैं। सरकार ने वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। यह गुस्सा अब प्रदेश के उन ब्राह्मण नेताओं पर फूटने लगा है जो ब्राह्मण कोटे से राजनीतिक पदों पर रहे, लेकिन वर्मा के बयान पर बोलने से बच रहे हैं।