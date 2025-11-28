क्रेडिट कार्ड से LOAN लेकर गेम्स में लगा दिए लाखों रुपए, सांसद के बेटे पर बैंक का एक्शन

MP news: सांसद शंकर लालवानी के बेटे मीत लालवानी ने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर नहीं चुकाया। अब निजी बैंक की ओर से दिल्ली की लॉ फर्म ने 1375925.42 रुपए वसूली के लिए नोटिस जारी किया, जो वायरल हो गया। कार्ड के स्टेटमेंट में बड़ी रकम होटल व ऑनलाइन गेमिंग में खर्च होने की बात सामने आई है। हालांकि मीत ने क्रेडिट कार्ड काफी समय पहले बंद होने की बात कही। सांसद लालवानी ने भी कहा, मीत ने लोन लेने से इनकार किया है।