साइबर ठगों का अजब कारनामा, बाबा बनकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 6 लाख 20 हजार ठगे, आप भी रहे सतर्क

पीड़ित को सामने वाले ने बड़ा बाबा बताया। बातचीत के दौरान बाबा ने युवक से जन्म विवरण लिया और कुछ ही देर में उसकी कुंडली देखने का नाटक कर दिया। इसके बाद बाबा ने डराने वाला खेल शुरू किया। कुंडली में गंभीर दोष है, जीवन में बड़ा संकट है, नौकरी और परिवार पर खतरे जैसी बातें कहकर युवक को मानसिक रूप से तोड़ लिया। यही नहीं, बाबा ने ये तक कहा कि, अगर तुरंत ही विशेष पूजा नहीं कराई गई तो अनहोनी तक की संभावना है। डर और भरोसे में फंसा युवक पूजा, हवन और दोष मुक्ति कराने को तैयार हो गया। फिर बाबा ने एक के बाद एक कई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराए। कोई पूजा सामग्री के नाम पर था तो कोई विशेष अनुष्ठान के नाम पर। इस तरह शातिर ठग ने पीड़ित से कुल 6 लाख 20 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए।