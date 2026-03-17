राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी ने किया नया कांड

शहर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में रहने वाले सचिन वर्मा नाम के युवक ने पुलिस में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में फरियादी ने बताया है कि वो 8 मार्च की रात इंडिया के टी-20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में अपने घर के बाहर परिवार के साथ पटाखे फोड़ रहा था। इसी दौरान शिलोम जेम्स अपने दोस्त विकास सोनी के साथ वहां आया और आसपास खड़ी कारों को लेकर आपत्ति जताई। शिलोम ने अपशब्द कहे तो फरियादी के भाई सुमित ने अपशब्द कहने से मना किया जिस पर शिलोम जेम्स व विकास सोनी ने उसके व उसके भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी।