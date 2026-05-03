जिसे पुलिस ने समझा हादसा वो निकला हत्याकांड, 3 दिन दबा रहा सच, वायरल वीडियो से खुली साजिश

पूरे घटनाक्रम की जड़ नांदेड़ में आयोजित एक शादी समारोह में हुए विवाद से जुड़ी है। जानकारी के अनुसार, कुवाली गांव में दोस्त की शादी में शामिल युवकों को फोन पर सूचना मिली कि इंदौर के कुछ युवकों से झगड़ा हो गया है और वे मानपुर की ओर आ रहे हैं। इसके बाद युवकों ने जानापाव ब्रिज के पास आरोपियों को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने लात मारकर बाइक गिरा दी, जिससे कई युवक घायल हो गए। आरोप है कि इसके बाद हमलावर लौटकर आए और चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में शैलेंद्र सिंगाड़ और अतुल मकवाना की मौत हो गई, जबकि बलराम गंभीर रूप से घायल हो गया।