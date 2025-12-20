सोनम रघुवंशी की जमानत अर्जी खारिज, जेल में ही रहेगी

राजा रघुवंशी हत्याकांड में जेल में बंद सोनम रघुवंशी ने बीते दिनों शिलॉन्ग कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में सोनम ने बताया था कि वो शादी से खुश थी इतना ही नहीं राज के साथ भाई-बहन का रिश्ता होने की बात उसने कही थी। सोनम ने जमानत देने की मांग करते हुए याचिका में कहा था कि वो शादी से पहले भी राजा के साथ खरीददारी करने के लिए जाती थी, उसे झूठा फंसाया गया है। इस केस में उसके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है और केस के लंबे चलने की संभावना है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। अब कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है।