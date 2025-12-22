‘सार्थक ऐप’ में ड्यूटी पर बिना आए लग रही अटेडेंस, खुल गई पोल-पट्टी

संजीवनी क्लीनिक, विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थ डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और एएनएम ने लगातार 2 से 3 महीने तक फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कराई। किसी ने वीडियो, किसी ने फोटो के जरिए तो किसी ने दूसरे व्यक्ति से प्रॉक्सी हाजिरी लगवाई। अक्टूबर-नवंबर में भी बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आई हैं। भोपाल मुख्यालय पर तैनात तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने ऐप प्रशासन डेटा की जांच के दौरान यह फर्जीवाड़ा पकड़कर जिला को जानकारी दी। पकड़ाए डॉक्टर और कर्मचारी को नोटिस जारी है।