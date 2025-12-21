शहर में आज VVIP मूवमेंट, कई रास्ते रहेंगे डायवर्ट

शहर में आज VVIP मूवमेंट (Photo Source- Patrika)
Indore Road Divertion : उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रविवार को एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के इंदौर आ रहे हैं। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर अटल फाउंडेशन द्वारा डेली कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में वे मुख्य अतिथि रहेंगे।
ये आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों, योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को स्मरण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उप राष्ट्रपति के दौरे को लेकर राज्य शासन की ओर से तुलसीराम सिलावट को मिनिस्टर इन वेटिंग नियुक्त किया गया है।
उप राष्ट्रपति एयरपोर्ट से कालानी नगर चौराहा, टाटा स्टील चौराहा, मरीमाता चौराहा, भंडारी तिराहा, डीआरपी लाइन चौराहा, राजकुमार ओवरब्रिज, वल्लभ नगर टी, एसजीएसआइटीएस टी, लैंटर्न चौराहा, हाईकोर्ट तिराहा, हुकमचंद घंटाघर चौराहा, पलासिया चौराहा से गीता भवन चौराहा, व्हाइट चर्च चौराहा, मेडिकल हॉस्टल चौराहा, पुराना कलेक्टर बंगला चौराहा, पीएससी कार्यालय चौराहा, डेली कॉलेज ज्ञान द्वार तिराहा होते हुए कार्यक्रम स्थल डेली कॉलेज पहुंचेंगे। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वाहन चालक दोपहर 2 से 5 बजे तक इस मार्ग का उपयोग करने से बचें।
-विजय नगर से एयरपोर्ट की ओर जाने वाले विजय नगर, एमआर-10, लवकुश फ्लायओवर, सुपर कॉरिडोर से आ-जा सकेंगे।
-भंवरकुआं से एयरपोर्ट की ओर आवागमन करने वाले पलसीकर, कलेक्ट्रेट, महू नाका, गंगवाल स्टैंड, चंदन नगर चौराहा, दिलीप नगर कट होकर आवाजाही कर सकेंगे।
-विजय नगर से भंवरकुआं की ओर आवागमन करने के लिए रिंग रोड का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग