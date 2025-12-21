21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

शहर में आज VVIP मूवमेंट, कई रास्ते रहेंगे डायवर्ट

Indore Road Divertion : पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी अवसर पर शहर में अटल फाउंडेशन द्वारा डेली कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उप- राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 21, 2025

Indore Road Divertion

शहर में आज VVIP मूवमेंट (Photo Source- Patrika)

Indore Road Divertion : उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रविवार को एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के इंदौर आ रहे हैं। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर अटल फाउंडेशन द्वारा डेली कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में वे मुख्य अतिथि रहेंगे।

ये आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों, योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को स्मरण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उप राष्ट्रपति के दौरे को लेकर राज्य शासन की ओर से तुलसीराम सिलावट को मिनिस्टर इन वेटिंग नियुक्त किया गया है।

आ रहे हैं उप राष्ट्रपति

उप राष्ट्रपति एयरपोर्ट से कालानी नगर चौराहा, टाटा स्टील चौराहा, मरीमाता चौराहा, भंडारी तिराहा, डीआरपी लाइन चौराहा, राजकुमार ओवरब्रिज, वल्लभ नगर टी, एसजीएसआइटीएस टी, लैंटर्न चौराहा, हाईकोर्ट तिराहा, हुकमचंद घंटाघर चौराहा, पलासिया चौराहा से गीता भवन चौराहा, व्हाइट चर्च चौराहा, मेडिकल हॉस्टल चौराहा, पुराना कलेक्टर बंगला चौराहा, पीएससी कार्यालय चौराहा, डेली कॉलेज ज्ञान द्वार तिराहा होते हुए कार्यक्रम स्थल डेली कॉलेज पहुंचेंगे। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वाहन चालक दोपहर 2 से 5 बजे तक इस मार्ग का उपयोग करने से बचें।

इन मार्गों का करें उपयोग

-विजय नगर से एयरपोर्ट की ओर जाने वाले विजय नगर, एमआर-10, लवकुश फ्लायओवर, सुपर कॉरिडोर से आ-जा सकेंगे।

-भंवरकुआं से एयरपोर्ट की ओर आवागमन करने वाले पलसीकर, कलेक्ट्रेट, महू नाका, गंगवाल स्टैंड, चंदन नगर चौराहा, दिलीप नगर कट होकर आवाजाही कर सकेंगे।

-विजय नगर से भंवरकुआं की ओर आवागमन करने के लिए रिंग रोड का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 10:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / शहर में आज VVIP मूवमेंट, कई रास्ते रहेंगे डायवर्ट

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोनम रघुवंशी की जमानत पर शिलॉन्ग कोर्ट का बड़ा फैसला...

sonam raghuwanshi
इंदौर

फिल्म शोले के 50 साल: असल में एमपी के इस शहर में रहते थे हरिराम नाई और जय-वीरू

Film Sholay Completed fifty years
इंदौर

‘सीधे खातों में पहुंचेगा पैसा…’, ‘जी राम जी’ बिल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान

Jyotiraditya Scindia News
इंदौर

हाईकोर्ट ने भाजपा के पक्ष में सुनाया फैसला, कांग्रेस प्रत्याशी को विजेता मानने से किया इंकार, जाने पूरा मामला

High Court Order
इंदौर

06 करोड़ में बनी सड़क 6 महीने में हुई खराब, हाईकोर्ट नाराज

INDORE
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.