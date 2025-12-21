शहर में आज VVIP मूवमेंट, कई रास्ते रहेंगे डायवर्ट

उप राष्ट्रपति एयरपोर्ट से कालानी नगर चौराहा, टाटा स्टील चौराहा, मरीमाता चौराहा, भंडारी तिराहा, डीआरपी लाइन चौराहा, राजकुमार ओवरब्रिज, वल्लभ नगर टी, एसजीएसआइटीएस टी, लैंटर्न चौराहा, हाईकोर्ट तिराहा, हुकमचंद घंटाघर चौराहा, पलासिया चौराहा से गीता भवन चौराहा, व्हाइट चर्च चौराहा, मेडिकल हॉस्टल चौराहा, पुराना कलेक्टर बंगला चौराहा, पीएससी कार्यालय चौराहा, डेली कॉलेज ज्ञान द्वार तिराहा होते हुए कार्यक्रम स्थल डेली कॉलेज पहुंचेंगे। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वाहन चालक दोपहर 2 से 5 बजे तक इस मार्ग का उपयोग करने से बचें।