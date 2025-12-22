22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

कम ऊंचाई पर बना ‘पश्चिमी विक्षोभ’, कई हिल स्टेशनों से भी ठंडा एमपी का ये जिला

MP Weather: मध्यप्रदेश में सर्दी और घने कोहरे का सिलसिला लगातार जारी है। पूरा उत्तरी हिस्सा कोहरे की चपेट में है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Avantika Pandey

Dec 22, 2025

MP Weather Today (Photo Source - Patrika)

MP Weather Today (Photo Source - Patrika)

MP Weather: मध्यप्रदेश में सर्दी और घने कोहरे का सिलसिला लगातार जारी है। पूरा उत्तरी हिस्सा कोहरे की चपेट में है। रविवार को ग्वालियर-चंबल समेत आधे प्रदेश में घना और मध्यम कोहरा रहा। वहीं, इंदौर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाए रहें जिसकी वजह से ठंड से थोड़ी राहत मिली है। जबकि शहडोल का कल्याणपुर पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा है। सोमवार को प्रदेश के 16 जिलों में कोहरे का कहर देखने को मिला।

5 बड़े शहरों का हाल

  • भोपाल में 6.8 डिग्री सेल्सियस
  • इंदौर में 7.5 डिग्री सेल्सियस
  • ग्वालियर 9.3 डिग्री सेल्सियस
  • उज्जैन 10.5 डिग्री सेल्सियस
  • जबलपुर 8.2 डिग्री सेल्सियस
  • (नोट: 20-21 दिसंबर की रात का तापमान)

इंदौर का मौसम

रविवार को दिन का तापमान 26.2 व रात का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बादलों के कारण दिन में हल्की ठंडक का अहसास हुआ। शाम को 6 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से उत्तर-पूर्वी हवा चली। दिसंबर में कई दिन बाद अधिकतम तापमान में गिरावट व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है।

मौसम विभाग के अनुसार दिन के तापमान में कमी की संभावना बनी रहेगी। उत्तरी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए। पहले की तुलना में दिन में धूप कम रही। इससे अधिकतम तापमान में कमी आई। रात को बादल छाने से न्यूनतम तापमान बढ़ गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 27.1 व न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री था। 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री की कमी तो न्यूनतम तापमान में 1.9 डिग्री की बढ़त रही। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से रविवार को शीत लहर का असर नहीं रहा।

कम ऊंचाई पर बना पश्चिमी विक्षोभ

भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अरुण शर्मा के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ लाइन के रूप में 5.8 किमी ऊंचाई पर उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। इसका असर भोपाल, इंदौर और आसपास के जिलों में हो रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र से 12.6 किमी ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम हवा लगभग 190 किमी की रफ्तार से बह रही है। इससे मौसम में बदलाव हो रहा है।

ये भी पढ़ें

एक फैसले ने बदली MP की राजनीति, CM बनते-बनते रह गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया
भोपाल
Jyotiraditya Scindia Bithday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 09:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / कम ऊंचाई पर बना ‘पश्चिमी विक्षोभ’, कई हिल स्टेशनों से भी ठंडा एमपी का ये जिला

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर में आज VVIP मूवमेंट, कई रास्ते रहेंगे डायवर्ट

Indore Road Divertion
इंदौर

सोनम रघुवंशी की जमानत पर शिलॉन्ग कोर्ट का बड़ा फैसला...

sonam raghuwanshi
इंदौर

फिल्म शोले के 50 साल: असल में एमपी के इस शहर में रहते थे हरिराम नाई और जय-वीरू

Film Sholay Completed fifty years
इंदौर

‘सीधे खातों में पहुंचेगा पैसा…’, ‘जी राम जी’ बिल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान

Jyotiraditya Scindia News
इंदौर

हाईकोर्ट ने भाजपा के पक्ष में सुनाया फैसला, कांग्रेस प्रत्याशी को विजेता मानने से किया इंकार, जाने पूरा मामला

High Court Order
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.