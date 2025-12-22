कम ऊंचाई पर बना ‘पश्चिमी विक्षोभ’, कई हिल स्टेशनों से भी ठंडा एमपी का ये जिला

मौसम विभाग के अनुसार दिन के तापमान में कमी की संभावना बनी रहेगी। उत्तरी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए। पहले की तुलना में दिन में धूप कम रही। इससे अधिकतम तापमान में कमी आई। रात को बादल छाने से न्यूनतम तापमान बढ़ गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 27.1 व न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री था। 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री की कमी तो न्यूनतम तापमान में 1.9 डिग्री की बढ़त रही। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से रविवार को शीत लहर का असर नहीं रहा।