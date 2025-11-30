हेलो, ‘पन्नालाल जी’ आज किसकी बारी है…एक्टिंग करते नजर आए ‘सिंधिया’

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैफे का उद्धाटन किया। उसके बाद एक पुराने जमाने का टेलीफोन उठाया और एक्टिंग करते नजर आए। फोन उठाकर सिंधिया ने कहा कि हेलो, पन्नालाल जी हैं क्या? हां, पन्नालाल जी आज किसकी बारी है? किसकी बारी है? ओह हो... मेरी बारी है। मेरा ध्यान रखना पन्नालाल जी।



दरअसल, गुना विधायक पन्ना लाल शाक्य ने एक दिन पहले उसी मंच पर एक बयान दिया था कि ये लंबी-लंबी लाइनें काहे के लिए लग रहीं हैं, आपकी व्यवस्था कैसी है? क्या महाराज साहब (सिंधिया) को बदनाम करना चाहते हो? जवाब तो देना पड़ेगा, यहां नहीं दोगे तो विधानसभा में जवाब लेंगे।