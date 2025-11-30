मीटिंग में अचानक घुसे दो BJP नेता, मंत्री सिंधिया भड़के, कहा- बाहर जाइए

मूल और नए कार्यकर्ताओं को लेकर तकरार बैठक जारी थी, तभी बिना बुलाए दो भाजपा नेता पहुंच गए। उन्हें देखकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया नाराज हुए और साफ कहा कि बिना आमंत्रण वाले लोग खुद बाहर चले जाएं। उनका संकेत नगर पालिका उपाध्यक्ष धर्म सोनी और नेता सुनील मालवीय की ओर था। इसके बाद दोनों चुपचाप बाहर निकल गए। इस बैठक में मूल और नए भाजपा कार्यकर्ताओं का मसला भी उठा। इस पर कुछ नेताओं की आपस में तीखी तकरार भी हुई।