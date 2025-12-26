मौसी के घर जाने निकले 4 बच्चे, रास्ता भटके, दिल दहला देगी खबर

MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी से 4 नाबालिग बच्चे घर से घूमने का मन बनाकर…मौसी के घर जाने की उम्मीद में अकेले ही घर से निकल पड़े। घूमते हुए वे गुना पहुंच गए। 13-14 साल की उम्र के ये बच्चे जैसे ही हनुमान चौराहे पर पहुंचे, यहां एक होटल संचालक उनकी हालत देखकर घबरा गया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वे गुम हो गए हैं। उसने उन्हें रोका और अपने होटल में लेकर आया। खाना खिलाया और फिर इसकी जानकारी समाजसेवी को दी। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।