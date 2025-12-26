26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

गुना

मौसी के घर जाने निकले 4 बच्चे, रास्ता भटके, दिल दहला देगी खबर

MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी की घटना, घूमने के इरादे से निकले थे, सोच रहे थे मौसी के घर जाएंगे, बीच में ही रास्ता भूले 4 नाबालिग बच्चे, पुलिस की अपील पेरेंट्स रहें सतर्क...

गुना

Sanjana Kumar

Dec 26, 2025

MP News Shivpuri Children forget the way of home

MP News Shivpuri Children forget the way of Mausi home: (photo:patrika)

MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी से 4 नाबालिग बच्चे घर से घूमने का मन बनाकर…मौसी के घर जाने की उम्मीद में अकेले ही घर से निकल पड़े। घूमते हुए वे गुना पहुंच गए। 13-14 साल की उम्र के ये बच्चे जैसे ही हनुमान चौराहे पर पहुंचे, यहां एक होटल संचालक उनकी हालत देखकर घबरा गया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वे गुम हो गए हैं। उसने उन्हें रोका और अपने होटल में लेकर आया। खाना खिलाया और फिर इसकी जानकारी समाजसेवी को दी। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

होटल संचालक चेहरा देखकर भांप गया बच्चे डरे हुए हैं

बच्चों की हालत देखकर हनुमान चौराहे पर स्थित पटेरिया होटल संचालक राजू लोधा समझ गया कि कुछ तो गड़बड़है, शायद ये बच्चे रास्ता भटक गए हैं। राजू चारों बच्चों को अपने साथ ले आया। इन बच्चों को खाना खिलाया और मामले की जानकारी समाज सेवी प्रमोद भार्गव को दी। सूचना मिलते ही प्रमोद मौके पर पहुंच गए। बच्चों से बातचीत के बाद उन्होंने तुरंत मामले की सूचना कैंट थाना प्रभारी अनूप भार्गव को दी। इसके बाद वे बच्चों को लेकर कैंट थाना गए।

पूछताछ में हुआ खुलासा, मौसी के घर का रास्ता भूले

थाने में बच्चों से पूछताछ की गई और उनके परिजनों से संपर्क किया। बच्चों में से एक सलमान ने बताया कि उनकी मां मौसी के यहां रहती है। वह अपने दोस्तों सलमान, कुणाल और समीर के साथ घूमने गुना आया था। लेकिन उसे मौसी के घर का रास्ता नहीं मिला और वे रास्ता भटक गए।

पुलिस ने परिजनों से मिलवाया

बुधवार को शिवपुरी से गुना के लिए निकले, गुरुवार को पुलिस ने इनकी मौसी और मां को थाने बुलाकर इन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

दिल दहला देने वाली घटना के बाद पेरेंट्स से अपील

दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद समाज सेवी प्रमोद भार्गव और पुलिस ने पेरेंट्स से अपील की कि वे बच्चों का ध्यान रखें। बच्चे कहां जा रहे हैं और कि लोगों से संपर्क कर रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें।

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / मौसी के घर जाने निकले 4 बच्चे, रास्ता भटके, दिल दहला देगी खबर

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

