कैलाश खेर ने फैंस से कहा ‘जानवरगिरी मत कीजिए’, बीच में रोका कॉन्सर्ट और…

MP News Kailash Kher Live Concert (Kailash Kher FB )
Kailash Kher in MP: तेरी दीवानी…सइयां…आज मेरे पिया घर आवेंगे… अल्लाह के बंदे हंस दे… कैलाश खेर के सुरों का जादू उनके फैंस पर ऐसा चढ़ा कि वो बेकाबू हो गए। बैरिकेड्स तोड़ते हुए उन पर चढ़ते हुए स्टेज की ओर बढ़ गए। देखते ही देखते भीड़ स्टेज के इतना करीब पहुंच गई कि सुरक्षा व्यवस्था का हर घेरा टूट गया। फैंस की ऐसी हरकत से गुस्साए पद्मश्री और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर को अपना कॉन्सर्ट बीच में छोड़ना पड़ा। उन्होंने भीड़ को काबू में करने के लिए माइक उठाया और मंच से ही झल्ला उठे.. जानवरगिरी मत करो।
बता दें कि 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस डे के मौके पर ग्वालियर में कैलाश खेर का लाइव कॉन्सर्ट था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती के अवसर पर इस लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन किया जा रहा था। उन्हें सुनने के लिए ग्वालियर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों से लोग यहां पहुचे थे।
ग्वालियर व्यापार मेला मैदान में आयोजित कैलाश खेर के इस लाइव कॉन्सर्ट में हर कोई उनके सुरीले गीतों की शाम से ऐसा बंध गया था कि उनकी आंखें बंद हो गईं और घुटने पर हाथ मारते हुए वे सुर और ताल के साथ ताल देकर उनके गीतों का रस ले रहा था। जैसी ही गीत खत्म होता, लोग ताली बजाकर, सीटी बजार हाथों को लहरा-लहराकर वन्स मोर-वन्स मोर कर रहे थे। लेकिन जल्द ही ये उत्साह बेकाबू हो गया। उनके फैंस ने खुद से कंट्रोल खो दिया और बैरिकेट्स तोड़कर उनपर चढ़ते हुए स्टेज की ओर जाने लगे। जल्द ही वे स्टेज के इतना करीब पहुंच गए कि कैलाश खेर की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि उनका कॉन्सर्ट बीच में ही रोकना पड़ा।
हालात नाजुक होते देख कैलाश खेर को खुद माइक थामकर भीड़ को रोकना पड़ा। फैंस की इस हरकत से नाराज कैलाश ने स्टेज से ही कहा कहा, 'मैं आपकी इतनी तारीफ कर रहा था, लेकिन इस वक्त आप जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जानवरगिरी मत कीजिए।' अगर कोई हमारे पास या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के करीब आया तो हम प्रोग्राम तुरंत रोक देंगे।' यही नहीं कैलाश ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी अपील की कि वे आएं और स्टेज संभालें। लेकिन स्थिति बेकाबू होते देख उन्होंने कॉन्सर्ट बीच में ही रोक दिया। कैलाश खेर ने अंत में कहा कि 'आपको मैं प्रणाम करता हूं' और स्टेज से चले गए। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान-माल की क्षति नहीं हुई।
बता दें कि कैलाश खेर बॉलीवुड के उन चुनिंदा गायकों में से एक हैं, जिनकी सूफी और फोक स्टाइल गायकी लाखों लोगों का दिल जीत लेती है। उनके गाने न केवल फिल्मों में सुपरहिट हुए, बल्कि लाइव परफॉर्मेंस में भी उनके सुरों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली और मुंबई में भी सफल शो किए थे, जहां भारी भीड़ उमड़ी थी। लेकिन एमपी के इस लाइव कॉन्सर्ट में इस घटना के बाद उनके फैंस में बड़ी चिंता है। यह घटना एक बार फिर लाइव इवेंट्स में सुरक्षा और दर्शकों के अनुशासन की जरूरत को उजागर करती है। फैंस का प्यार सराहनीय का विषय है, लेकिन बेकाबू उत्साह खतरनाक।
