कैलाश खेर ने फैंस से कहा ‘जानवरगिरी मत कीजिए’, बीच में रोका कॉन्सर्ट और…

ग्वालियर व्यापार मेला मैदान में आयोजित कैलाश खेर के इस लाइव कॉन्सर्ट में हर कोई उनके सुरीले गीतों की शाम से ऐसा बंध गया था कि उनकी आंखें बंद हो गईं और घुटने पर हाथ मारते हुए वे सुर और ताल के साथ ताल देकर उनके गीतों का रस ले रहा था। जैसी ही गीत खत्म होता, लोग ताली बजाकर, सीटी बजार हाथों को लहरा-लहराकर वन्स मोर-वन्स मोर कर रहे थे। लेकिन जल्द ही ये उत्साह बेकाबू हो गया। उनके फैंस ने खुद से कंट्रोल खो दिया और बैरिकेट्स तोड़कर उनपर चढ़ते हुए स्टेज की ओर जाने लगे। जल्द ही वे स्टेज के इतना करीब पहुंच गए कि कैलाश खेर की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि उनका कॉन्सर्ट बीच में ही रोकना पड़ा।