26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

कैलाश खेर ने फैंस से कहा ‘जानवरगिरी मत कीजिए’, बीच में रोका कॉन्सर्ट और…

Kailash kher in MP: मध्य प्रदेश की संगीत नगरी में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में जमकर हंगामा, बेकाबू भीड़ ने बेरिकेड्स तोड़े, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Sanjana Kumar

Dec 26, 2025

MP News Kailash Kher Live Concert

MP News Kailash Kher Live Concert (Kailash Kher FB )

Kailash Kher in MP: तेरी दीवानी…सइयां…आज मेरे पिया घर आवेंगे… अल्लाह के बंदे हंस दे… कैलाश खेर के सुरों का जादू उनके फैंस पर ऐसा चढ़ा कि वो बेकाबू हो गए। बैरिकेड्स तोड़ते हुए उन पर चढ़ते हुए स्टेज की ओर बढ़ गए। देखते ही देखते भीड़ स्टेज के इतना करीब पहुंच गई कि सुरक्षा व्यवस्था का हर घेरा टूट गया। फैंस की ऐसी हरकत से गुस्साए पद्मश्री और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर को अपना कॉन्सर्ट बीच में छोड़ना पड़ा। उन्होंने भीड़ को काबू में करने के लिए माइक उठाया और मंच से ही झल्ला उठे.. जानवरगिरी मत करो।

बता दें कि 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस डे के मौके पर ग्वालियर में कैलाश खेर का लाइव कॉन्सर्ट था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती के अवसर पर इस लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन किया जा रहा था। उन्हें सुनने के लिए ग्वालियर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों से लोग यहां पहुचे थे।

अचानक मची अफरा-तफरी

ग्वालियर व्यापार मेला मैदान में आयोजित कैलाश खेर के इस लाइव कॉन्सर्ट में हर कोई उनके सुरीले गीतों की शाम से ऐसा बंध गया था कि उनकी आंखें बंद हो गईं और घुटने पर हाथ मारते हुए वे सुर और ताल के साथ ताल देकर उनके गीतों का रस ले रहा था। जैसी ही गीत खत्म होता, लोग ताली बजाकर, सीटी बजार हाथों को लहरा-लहराकर वन्स मोर-वन्स मोर कर रहे थे। लेकिन जल्द ही ये उत्साह बेकाबू हो गया। उनके फैंस ने खुद से कंट्रोल खो दिया और बैरिकेट्स तोड़कर उनपर चढ़ते हुए स्टेज की ओर जाने लगे। जल्द ही वे स्टेज के इतना करीब पहुंच गए कि कैलाश खेर की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि उनका कॉन्सर्ट बीच में ही रोकना पड़ा।

कैलाश खेर ने माइक उठाकर फैंस को दी हिदायत

हालात नाजुक होते देख कैलाश खेर को खुद माइक थामकर भीड़ को रोकना पड़ा। फैंस की इस हरकत से नाराज कैलाश ने स्टेज से ही कहा कहा, 'मैं आपकी इतनी तारीफ कर रहा था, लेकिन इस वक्त आप जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जानवरगिरी मत कीजिए।' अगर कोई हमारे पास या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के करीब आया तो हम प्रोग्राम तुरंत रोक देंगे।' यही नहीं कैलाश ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी अपील की कि वे आएं और स्टेज संभालें। लेकिन स्थिति बेकाबू होते देख उन्होंने कॉन्सर्ट बीच में ही रोक दिया। कैलाश खेर ने अंत में कहा कि 'आपको मैं प्रणाम करता हूं' और स्टेज से चले गए। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान-माल की क्षति नहीं हुई।

फैंस का प्यार सराहनीय लेकिन....

बता दें कि कैलाश खेर बॉलीवुड के उन चुनिंदा गायकों में से एक हैं, जिनकी सूफी और फोक स्टाइल गायकी लाखों लोगों का दिल जीत लेती है। उनके गाने न केवल फिल्मों में सुपरहिट हुए, बल्कि लाइव परफॉर्मेंस में भी उनके सुरों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली और मुंबई में भी सफल शो किए थे, जहां भारी भीड़ उमड़ी थी। लेकिन एमपी के इस लाइव कॉन्सर्ट में इस घटना के बाद उनके फैंस में बड़ी चिंता है। यह घटना एक बार फिर लाइव इवेंट्स में सुरक्षा और दर्शकों के अनुशासन की जरूरत को उजागर करती है। फैंस का प्यार सराहनीय का विषय है, लेकिन बेकाबू उत्साह खतरनाक।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 12:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / कैलाश खेर ने फैंस से कहा ‘जानवरगिरी मत कीजिए’, बीच में रोका कॉन्सर्ट और…

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

घटिया दूध–दही बेचने पर जुर्माना बरकरार, कोर्ट ने कहा कि अमानक दूध बेचना गंभीर उल्लंघन

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दुकानदार को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।
ग्वालियर

रेलवे की सौगात: माघ मेले के लिए ग्वालियर से चलेगी तीन स्पेशल ट्रेनें, लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत

railway announced 3 Special Trains for Magh Mela prayagraj bathing days mp news
ग्वालियर

गृह मंत्री अमित शाह बोले- शिवराज जी से ज्यादा ऊर्जा से काम कर रहे सीएम मोहन

Amit Shah gwalior visit CM Mohan Yadav working with more energy than Shivraj singh Chouhan gwalior mp news
ग्वालियर

saansad khel mahotsav : बच्चे खेलों के माध्यम से देश-दुनिया में नाम रोशन करें: तोमर

विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया
ग्वालियर

मेला मैदान के विशाल मंच पर विश्व विख्यात गायक कैलाश खेर ने देशभक्ति, सूफियाना और भावपूर्ण गीतों की प्रस्तुति दी।

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.