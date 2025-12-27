ज्योतिरादित्य सिंधिया की 300 करोड़ की सौगात, 30 एकड़ में बनेगा मेडिकल कॉलेज

गुना में सरकारी स्तर पर एक मेडिकल कॉलेज हो, इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। दो साल पूर्व जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गुना में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। वैसे तो इस आशय की घोषणा पांच वर्ष पूर्व भाजपा शासन काल में हुई थी, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के पास के गुना के तत्कालीन कांग्रेस नेताओं का इस का पत्र पहुंचा था कि गुना में एक निजी मेडिकल कॉलेज है, इसलिए यहां मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद वहां का मेडिकल कॉलेज अन्यत्र जगह के लिए ट्रांसफर हो गया था।