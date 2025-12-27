ज्योतिरादित्य सिंधिया की 300 करोड़ की सौगात, 30 एकड़ में बनेगा मेडिकल कॉलेज

New medical college in guna land identified (फोटो- ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑफिशल सोशल मीडिया)
New Medical College Construction:गुना जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो नए वर्ष में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहां वो इलाज मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए लोग इंदौर और भीपाल इलाज कराने के लिए जाते है।
स्थानीय स्तर पर बिलौनिया के पास 30 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। पीपीपी मोड पर बनाने के लिए एक मात्र टेंडर आने से उस टेंडर को निरस्त कर दिया था। इसके लिए पुनः टेंडर बुलाए जाने की तैयारी है। संभवतः नए वर्ष में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होकर मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो जाएगा। (MP News)
गुना में सरकारी स्तर पर एक मेडिकल कॉलेज हो, इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। दो साल पूर्व जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गुना में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। वैसे तो इस आशय की घोषणा पांच वर्ष पूर्व भाजपा शासन काल में हुई थी, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के पास के गुना के तत्कालीन कांग्रेस नेताओं का इस का पत्र पहुंचा था कि गुना में एक निजी मेडिकल कॉलेज है, इसलिए यहां मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद वहां का मेडिकल कॉलेज अन्यत्र जगह के लिए ट्रांसफर हो गया था।
गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के बनने के बाद मेडिकल कॉलेज की बनाने की मांग एक बार फिर उठी। इस संबंध में कलेक्टर की और से कार्रवाई हुई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के निर्देश पर गुना में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए तहसील गुना ग्रामीण के ग्राम बिलोनिया में कुल 30 एकड़ जमीन चिन्हित की है। यह भूमि नेशनल हाईवे पर स्थित है। यह भूमि शहर से मात्र छह किमी है। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को छह नवंबर 2024 भूमि चिन्हाकन की जानकारी भेज दी है। इस पर तीन सौ करोड़ रुपए की लागत आएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर एवं नर्सिंग कॉलेज प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। इसमें कहा गया है कि यहां 20 करोड़ रुपए की लागत से गुना में डॉक्टर, नर्सिंग व पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं जीएनएम एवं बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी। देखा जाए तो गुना जिले में प्राइवेट नर्सिर्ग कॉलेज की भरमार है, लेकिन सरकारी एक भी नहीं थे, इसकी भी मांग लंबे समय से चली आ रही थी। (MP News)
गुना में विकास की गाथा लिखी जा रही है। जनता की हर सुविधा का ध्यान रखकर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए बिलोनिया के पास जगह देख ली है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया होगी।- किशोर कन्याल कलेक्टर गुना
