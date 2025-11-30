Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

मंत्री के इलाके में पहुंचे पूर्व CM, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम पकड़े, पोलिंग स्टेशन निकला RSS ऑफिस

MP News: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के वोटर सर्वे में बड़े फ्रॉड का आरोप लगाया। एक सेंटर पर RSS का बोर्ड लटका हुआ मिला, जहां एक टीचर ने नाम पहचानने से मना कर दिया।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Nov 30, 2025

digvijaya singh raids RSS office narela constituency fake voters mp news

digvijaya singh raids RSS office in narela constituency (Patrika.com)

Digvijaya Singh raids RSS office: केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरीक्षण सर्वे कार्य में गड़बड़ियां मिलने की शिकायत की जांच करने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र (Narela Constituency) के मतदान केंद्र पहुंचे। यह क्षेत्र कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग (Minister Vishwas Sarang) का निर्वाचन क्षेत्र है। दिग्विजय जिस केंद्र पर पहुंचे वहां संघ का बोर्ड भी टंगा था। स्थानीय कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने उन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 189 पर मकान नंबर 70 पर ले जाकर मतदाता सूची दिखाई। (MP News)

नामों की मांगी जानकारी, शिक्षक ने किया इंकार

राज्यसभा सांसद दिग्विजय जब मकान में जांच के लिए गए वहां पर ज्योतिबा फुले शाखा नवीन नगर संघ के मुख्य शिक्षक गौतम आर्य मिले। मतदाता सूची में लिखित नामों की जब उनसे जानकारी मांगी गई तो उन्होंने सब नामों को जानने से इनकार कर दिया। सिंह ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

केंद्र निकला संघ का कार्यालय

फील्ड पर फिजिकल वेरिफ़िकेशन कराने के बाद यह पता चला की जहां सिंह खड़े थे वह संघ का कार्यालय है जहां बीजेपी का चुनावी कार्य का संचालन किया जाता है। एक अन्य केंद्र पर सिंह ने बीएलओ प्रतिभा भीलवारे से मिलकर लापता नामों की जानकारी मांगी जिसका बीएलओ द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया।

एक पते पर 108 मतदाता होने का आरोप

एक पते पर 108 मतदाता वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भोपाल में नरेला क्षेत्र के एक घर में वास्तव में 4 लोग रहते हैं, लेकिन मतदाता सूची में 108 नाम दर्ज हैं। मांग की, 2023 और 2025 में यहां तैनात रहे बीएलओ, सुपरवाइज़र और रिटर्निंग ऑफिसर्स की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच की जाए।

ये नेता रहे मौजूद

इस अवसर पर सुरेश साहू, अमित खत्री, विजेंद्र शुक्ला, तारिक अली, अहमद खान, दीपक दीवान, अमजद लाला, प्रिंस नवांगे, अनूप पांडे, संदीप सरवैया, मो राजिक, इकराम ख़ान, अलीम उद्दीन, फ़हीम बख़्श, केशव मोरे, दीपक खटिक, अनस उर रहमान, मुजाहिद सिद्दीकी आदि मौजूद थे। (MP News)

खबर शेयर करें:

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

