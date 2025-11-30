मंत्री के इलाके में पहुंचे पूर्व CM, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम पकड़े, पोलिंग स्टेशन निकला RSS ऑफिस

Digvijaya Singh raids RSS office: केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरीक्षण सर्वे कार्य में गड़बड़ियां मिलने की शिकायत की जांच करने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र (Narela Constituency) के मतदान केंद्र पहुंचे। यह क्षेत्र कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग (Minister Vishwas Sarang) का निर्वाचन क्षेत्र है। दिग्विजय जिस केंद्र पर पहुंचे वहां संघ का बोर्ड भी टंगा था। स्थानीय कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने उन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 189 पर मकान नंबर 70 पर ले जाकर मतदाता सूची दिखाई। (MP News)