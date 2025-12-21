साल 2025 में मानसून ने तोड़े ‘ताबड़तोड़’ रिकॉर्ड, इस जिले में हुई सबसे ज्यादा बारिश

Monsoon 2025: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में 30 सितंबर को मानसून ने अलविदा कह दिया था। इस बार शहर में बारिश की स्थिति सामान्य रही है। जिले में भले ही कोटे के मुकाबले अधिक बारिश हुई हो, लेकिन शहर में मानसूनी कोटे से लगभग 2 इंच कम बारिश हुई। ऐसे में शहर की बड़ी आबादी की प्यास बुझाने वाला केरवा डैम भी इस बार फुल टैंक लेवल तक नहीं पहुंच पाया है और 3 फीट खाली रह गया। कोलार डेम भी इस बार मुश्किल से फुल टैंक लेवल तक पहुंच पाये।