खुशियों से भरा रहा ‘लाड़ली बहनों’ के लिए साल 2025, अब मिलेंगे 3,000 रुपये !

Ladli Behna Yojana:मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना राज्य सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। बीते दिनों पहले से खबरें आ रही है कि मध्यप्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 3000 रुपये करने का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। बता दें कि लाड़ली बहना योजना की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के मौके पर की थी और इसे 5 मार्च, 2023 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था।