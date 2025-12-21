21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

खुशियों से भरा रहा ‘लाड़ली बहनों’ के लिए साल 2025, अब मिलेंगे 3,000 रुपये !

Year ender 2025: मध्य प्रदेश लाड़ली बहना योजना के तहत साल 2025 में महिलाओं को फायदा मिला। सरकार ने इस योजना की ऱाशि बढ़ी दी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 21, 2025

ladli behna yojana

ladli behna yojana (Photo Source- Ladli Behna Yojana portal )

Ladli Behna Yojana:मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना राज्य सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। बीते दिनों पहले से खबरें आ रही है कि मध्यप्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 3000 रुपये करने का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। बता दें कि लाड़ली बहना योजना की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के मौके पर की थी और इसे 5 मार्च, 2023 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था।

मध्य प्रदेश लाड़ली बहना योजना के तहत, राज्य की सभी महिलाएं, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म की हों, इसके फायदे लेने के लिए योग्य हैं। योजना के शुरुआती दौर में योग्य महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही थी जो सालाना कुल 12,000 रुपये थी। हाल ही में इस योजना के तहत महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता 1,250 रुपये दी जा रही है।

साल 2025 में बढ़ाई गई राशि

लाड़ली बहना योजना के तहत साल 2025 में लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफ़ा मिला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाभार्थियों के लिए रक्षाबंधन के तोहफ़े के तौर पर 250 रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की थी, जिसे बाद में दिया भी गया। वहीं साल 2025 में दिवाली के बाद मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया। वहीं अब सरकार 2028 तक मासिक सहायता को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं रेडीमेड कपड़ों की यूनिट या फ़ैक्ट्री में काम करने के लिए रजिस्टर करने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, मासिक किस्तों के अलावा, 5,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिल दी जा सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

लाड़ली बहना योजना के लिए जरूरी हैं ये डॉक्यूमेंट्स

पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

बैंक खाते की जानकारी

आय प्रमाण पत्र

मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र

मोबाइल नंबर

समग्र आईडी

आधार कार्ड

राशन कार्ड

ये 3 प्‍वाइंट हैं सबसे खास

-लाड़ली बहना योजना मार्च 2023 में 1000 से शुरू हुई थी।
-अब हर पात्र महिला को 1500 मिलेंगे, भविष्य में 3000 देने की योजना।
-सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है।

ये भी पढ़ें

MP में ‘मेट्रोपॉलिटिन रीजन’ सीमा तय, शामिल होंगे 2524 गांव, 30 तहसीलें, 12 नगरीय क्षेत्र
भोपाल
Bhopal Metropolitan Region

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Year Ender 2025

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 04:59 pm

Published on:

21 Dec 2025 04:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / खुशियों से भरा रहा ‘लाड़ली बहनों’ के लिए साल 2025, अब मिलेंगे 3,000 रुपये !

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Year Ender 2025

साल 2025 में मानसून ने तोड़े ‘ताबड़तोड़’ रिकॉर्ड, इस जिले में हुई सबसे ज्यादा बारिश

Monsoon 2025
भोपाल

MP में ‘मेट्रोपॉलिटिन रीजन’ सीमा तय, शामिल होंगे 2524 गांव, 30 तहसीलें, 12 नगरीय क्षेत्र

Bhopal Metropolitan Region
भोपाल

निगम मंडल: खत्म होगा बीजेपी नेताओं का इंतजार, तैयार हो गई नामों की ‘लिस्ट’

bjp preliminary list
भोपाल

नोट बनाने वाली पेपर मिल में सनसनीखेज घोटाला, CBI ने दर्जनभर इकाइयों पर मारे छापे

CBI Raid
भोपाल

शीतलहर से ठिठुरे भोपाल-इंदौर, कोहरे की चपेट में कई संभाग 50 मीटर दूर भी नहीं दिख रहा

Cold Wave Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.