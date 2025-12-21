खुशियों से भरा रहा ‘लाड़ली बहनों’ के लिए साल 2025, अब मिलेंगे 3,000 रुपये !

ladli behna yojana (Photo Source- Ladli Behna Yojana portal )
Ladli Behna Yojana:मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना राज्य सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। बीते दिनों पहले से खबरें आ रही है कि मध्यप्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 3000 रुपये करने का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। बता दें कि लाड़ली बहना योजना की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के मौके पर की थी और इसे 5 मार्च, 2023 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था।
मध्य प्रदेश लाड़ली बहना योजना के तहत, राज्य की सभी महिलाएं, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म की हों, इसके फायदे लेने के लिए योग्य हैं। योजना के शुरुआती दौर में योग्य महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही थी जो सालाना कुल 12,000 रुपये थी। हाल ही में इस योजना के तहत महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता 1,250 रुपये दी जा रही है।
लाड़ली बहना योजना के तहत साल 2025 में लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफ़ा मिला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाभार्थियों के लिए रक्षाबंधन के तोहफ़े के तौर पर 250 रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की थी, जिसे बाद में दिया भी गया। वहीं साल 2025 में दिवाली के बाद मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया। वहीं अब सरकार 2028 तक मासिक सहायता को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वहीं रेडीमेड कपड़ों की यूनिट या फ़ैक्ट्री में काम करने के लिए रजिस्टर करने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, मासिक किस्तों के अलावा, 5,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिल दी जा सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
बैंक खाते की जानकारी
आय प्रमाण पत्र
मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
समग्र आईडी
आधार कार्ड
राशन कार्ड
-लाड़ली बहना योजना मार्च 2023 में 1000 से शुरू हुई थी।
-अब हर पात्र महिला को 1500 मिलेंगे, भविष्य में 3000 देने की योजना।
-सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है।
