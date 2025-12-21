नोट बनाने वाली पेपर मिल में सनसनीखेज घोटाला, CBI ने दर्जनभर इकाइयों पर मारे छापे

जानकारी है कि मेडिकल क्लेम घोटाले से जुडा मामला वित्तीय वर्ष 2022-23 का है। इस दौरान चिकित्सा दावों में जमकर अनियमितता हुई। आरोप है कि मिल के कुछ कर्मचारियों ने एक पूर्व संविदा चिकित्सा अधिकारी और निजी दवा विक्रेताओं (केमिस्ट) के साथ मिलकर फर्जी और बढ़ा-चढ़ाकर मेडिकल बिल पेश किए। जांच में सामने आया है कि बिना किसी ठोस चिकित्सीय जरूरत के महंगी दवाइयां लिखी गईं और नियमों को ताक पर रखकर चुनिंदा केमिस्टों के माध्यम से ऊंचे दाम पर बिल पास कराए गए।