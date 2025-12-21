21 दिसंबर 2025,

रविवार

भोपाल

नोट बनाने वाली पेपर मिल में सनसनीखेज घोटाला, CBI ने दर्जनभर इकाइयों पर मारे छापे

CBI Raid : सिक्योरिटी पेपर मिल (एसपीएम) में बड़ा मेडिकल क्लेम घोटाला उजागर हुआ है। सीबीआई ने शनिवार को देशभर में करीब एक दर्जन से स्थानों पर छापा मारा है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 21, 2025

CBI Raid

नोट बनाने वाली पेपर मिल में घोटाले के बाद CBI छापा (Photo Source- Patrika)

CBI Raid : भारतीय मुद्रा का कागज बनाने वाली संवेदनशील इकाई सिक्योरिटी पेपर मिल (एसपीएम) में बड़ा मेडिकल क्लेम घोटाला उजागर हुआ है। सीबीआई ने शनिवार को देशभर में करीब एक दर्जन से स्थानों पर छापा मारा है। सीबीआई ने घोटाले से जुड़े सबूत जुटाने के साथ घोटाले में शामिल लोगों से घंटों पूछताछ की। छापेमारी में मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, महाराष्ट्र का नासिक, भोपाल, नर्मदापुरम समेत अन्य स्थान शामिल थे। जिन लोगों पर कार्रवाई की गई, उनमें मिल से जुड़े कुछ अ​धिकारी-कर्मचारी, थोक दवा सप्लायर और मेडिक्लेम फील्ड से जुड़े थे।

सूत्रों के अनुसार, सिक्योरिटी पेपर मिल के इस मामले की ​शिकायत कुछ दिन पहले सीबीआइ मुख्यालय में की गई थी। एजेंसी की भोपाल यूनिट ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जानकारी है कि प्राथमिक जांच में बड़ा घोटाला सामने आया है। इसमें कई लोगों की संलिप्तता उजागर हुई है।

फर्जी बिलों से की गड़बड़ी

जानकारी है कि मेडिकल क्लेम घोटाले से जुडा मामला वित्तीय वर्ष 2022-23 का है। इस दौरान चिकित्सा दावों में जमकर अनियमितता हुई। आरोप है कि मिल के कुछ कर्मचारियों ने एक पूर्व संविदा चिकित्सा अधिकारी और निजी दवा विक्रेताओं (केमिस्ट) के साथ मिलकर फर्जी और बढ़ा-चढ़ाकर मेडिकल बिल पेश किए। जांच में सामने आया है कि बिना किसी ठोस चिकित्सीय जरूरत के महंगी दवाइयां लिखी गईं और नियमों को ताक पर रखकर चुनिंदा केमिस्टों के माध्यम से ऊंचे दाम पर बिल पास कराए गए।

सतर्कता जांच में हुआ खुलासा

घोटाले का खुलासा आंतरिक सतर्कता (विजिलेंस) जांच में हुआ था। जांच रिपोर्ट के आधार पर सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज की और शनिवार सुबह से ही आरोपियों के आवासों और कार्यालयों पर साक्ष्य जुटाने के लिए तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले हैं। एजेंसी द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।

इकलौता कारखाना

नोटों में उपयोग होने वाला कागज बनाने का देश में इकलौता कारखाना नर्मदापुरम में है। प्रतिभूति कागज कारखाने से ही कागज नासिक और देवास जाता है। वहां नोट छापे जाते हैं। यह कारखाना उच्च गुणवत्ता बैंक नोट और अन्य सिक्योरिटी पेपर मिल के लिए जरूरी कागजात बनाता है। यह भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई है।

