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वल्लभ भवन में पड़ेगा छापा, अफसर-कर्मचारी अलर्ट

mp news: सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग को दिए आदेश, विशेष टीम का गठन।

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भोपाल

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Shailendra Sharma

Mar 14, 2026

vallabh bhawan

mp news cm mohan yadav orders raid in vallabh bhavan

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में वल्लभ भवन (मंत्रालय) में छापामार कार्रवाई होगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने खुद इस छापामार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वल्लभ भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष छापामार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश दिया कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वल्लभ भवन, विंध्याचल और सतपुड़ा कार्यालयों में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति, आने-जाने का समय और अनधिकृत अनुपस्थिति की जानकारी एकत्रित की जाए।

सीएम पहले ही दे चुके हैं हिदायत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले भी अधिकारियों को समय पर कार्यालय आने की हिदायत दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कई बार पांच दिवसीय कार्यालय होने के बावजूद अधिकारी अपने निर्धारित समय पर नहीं आते, जो प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। सीएम के निर्देशों के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय समय का पालन कड़ाई से हो। सीएम मोहन यादव के छापामार कार्रवाई करने के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन कर सभी कार्यालयों में तैनाती कर दी है, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस आदेश की सूचना दी गई है।

सीएम मोहन यादव का स्पष्ट संदेश

सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनकल्याणकारी योजनाओं और आम जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर काम करना अब अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि जनता की सुविधा और पारदर्शी प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। बता दें कि मंत्रालय सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की लेटलतीफी की शिकायतें लगातार मिलने के बाद सीएम मोहन यादव ने ये निर्देश दिए हैं।

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Published on:

14 Mar 2026 04:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / वल्लभ भवन में पड़ेगा छापा, अफसर-कर्मचारी अलर्ट

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