MP News: भोपाल में युवाओं में बढ़ती नशे की लत, समाज और भविष्य के लिए गंभीर खतरा

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में युवाओं के बीच नशे की बढ़ती प्रवृत्ति अब एक चिंताजनक सामाजिक संकट का रूप लेती जा रही है। स्कूल-कॉलेज के छात्र हों या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा-तेजी से बदलती जीवनशैली, बढ़ता मानसिक दबाव और गलत संगत उन्हें नशे की ओर धकेल रही है। हेल्थ एक्सपर्ट का भी मानना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है। जानकारों के मुताबिक, नशे की शुरुआत अक्सर ट्राय करने की मानसिकता से होती है, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत निर्भरता में बदल जाती है। शराब, सिगरेट, गांजा से लेकर सिंथेटिक ड्रग्स तक की पहुंच अब पहले से ज्यादा आसान हो गई है। शहरभर में सक्रिय अवैध नेटवर्क माध्यमों के जरिए भी नशीले पदार्थों की सप्लाई बढ़ रही है, जो कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है।