बीटेक छात्र ने दीवार पर मोबाइल चिपकाकर गर्लफ्रेंड के सामने दी जान

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक का नाम मोहम्मद इफतिखार (21) था जो बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था और बिहार का रहने वाला था। शनिवार सुबह जब इफतिखार काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो मकान मालिक ने कमरे में झांककर देखा तो इफतिखार फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। छात्र के परिजनों के बिहार से भोपाल आने के बाद छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।