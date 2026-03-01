आज का सवाल- शहर में कचरा निस्तारण की व्यवस्था में कहां चूक रहा प्रशासन?

bhopal news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए विगत दस सालों से प्रयास जारी है। शहर में कचरा निस्तारण को लेकर प्रशासन ने कई प्रयोग किए। चौराहों, सार्वजनिक स्थानों, बाजरों कंटेनर रखे, उसमें जीपीएस सिस्टम लगाए, फिर उन्हें हटा दिया। सूखा कचरा, गीला कचरा अलग-अलग डालने के लिए डस्टबिन रखे। घर-घर से कचरा कलेक्ट करने की व्यवस्था शुरू की गई। उसके बावजूद बाजार, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे कचरे के ढेर स्वच्छता में धब्बा बने हुए हैं। घरों से कचरा लेने वाले सड़क से कचरा नहीं उठाते, नालियों की सफाई रोजाना नहीं होती है। प्रशासन की खुले में कहीं भी पड़े कचरे को उठाने की व्यवस्था और फैंकने वालों पर सख्ती नजर नहीं आ रही है।