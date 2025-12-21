शीतलहर से ठिठुरे भोपाल-इंदौर, कोहरे की चपेट में कई संभाग 50 मीटर दूर भी नहीं दिख रहा

जबकि राजधानी भोपाल, आर्थिक नगरी इंदौर के साथ-साथ शहडोल और सिवनी जिले भी शीतलहर की चपेट में हैं। जबकि, 26 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज हुआ है। वहीं, ग्वालियर के साथ साथ खजुराहो और रीवा में अति घना कोहरा छाया रहा। यहां दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। जबकि, नरसिंहपुर, ग्वालियर और सीधी में दिन का तापमान सबसे कम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि ग्वालियर में 19.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ।