भोपाल

खत्म होगा बीजेपी नेताओं का इंतजार, तैयार हो गई नामों की ‘लिस्ट’

MP News: माना जा रहा है दौरों के बाद ही नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि पार्टी के कुछ लोगों के मन में इस बात की शंका है....

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 21, 2025

bjp preliminary list

bjp preliminary list (Photo Source - Patrika)

MP News: लंबे अरसे से राजनीतिक नियुक्तियों की ख्वाहिश पाले बैठे भाजपा नेताओं का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कई दौर की बैठकों के बाद प्रमुख निगम मंडलों की करीब 10 नामों की प्राथमिक सूची तैयार हो गई है। जिसका ऐलान पार्टी द्वारा कभी भी किया जा सकता है।

हालांकि अभी प्रदेश में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के लगातार दौरे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 22 को भोपाल और 23 को बैतूल के दौरे पर रहेंगे। ऐसे ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी 25 दिसंबर को प्रदेश के दौरे में आ रहे है।

नामों पर लगेगी अंतिम मुहर

माना जा रहा है दौरों के बाद ही नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि पार्टी के कुछ लोगों के मन में इस बात की शंका है कि 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो गए हैं, जो 16 जनवरी तक चलेंगे। ऐसे में नामों की घोषणा थोड़ा मुश्किल लगती है। नामों पर अंतिम मुहर लगाने को लेकर सीएम निवास में दो प्रमुख बैठकें भी हाल ही में हुई।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में संघ के कुछ क्षेत्रीय पदाधिकारियों से राय ली गई। बैठक में मध्य क्षेत्र के प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी और अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख दीपक विस्पुते भी शामिल हुए। जिसके बाद प्रमुख निगम-मंडलों पर सहमति बनी।

सितंबर में शीर्ष नेताओं में हुआ था मंथन

इससे पहले 1 सितंबर को सीएम हाउस में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सहित प्रदेश के शीर्ष नेताओं के बीच मंथन हुआ। उसी दिन पार्टी के कुछ नेताओं से भाजपा मुख्यालय में बीएल संतोष ने वन टून मुलाकात की। उसके बाद नवंबर माह में बिहार चुनाव के तुंरत बाद राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश प्रदेश के दौरे पर आए तब भी सत्ता- संगठन के साथ दोबारा मंथन किया गया। लेकिन प्रक्रिया होल्ड हो गई थी।

Published on:

21 Dec 2025 10:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / खत्म होगा बीजेपी नेताओं का इंतजार, तैयार हो गई नामों की ‘लिस्ट’

