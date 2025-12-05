5 दिसंबर 2025,

लखनऊ से इंदौर जा रही बस पलटी, एक की मौत; 19 घायल

MP News: मध्यप्रदेश के गुना जिले के बीनागंज में एक बस पलट गई। जिससे 1 की मौत और 15 लोग घायल हुए हैं।

गुना

image

Himanshu Singh

Dec 05, 2025

guna news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के गुना जिले में बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ से इंदौर जा रही बस शुक्रवार की सुबह बीनागंज इलाके में पलट गई। जिसमें 1 की मौत और 19 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर कलेक्टर-एसपी समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए।

जानकारी के अनुसार, राधिका ट्रेवल्स की बस लखनऊ से इंदौर जा रही थी। अचानक सुबह 5:30 बजे बस जैसे ही बीनागंज इलाके में पहुंची। तभी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें ड्राइवर को झपकी आने की बात भी सामने आई है। बस करीब 20 मीटर तक घसीटती रही।

1 की मौत और 15 घायल

सभी घायलों को स्थानीय लोगों के द्वारा राहत-बचाव कार्य शुरु किया। बीनागंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि हादसे में 1 की मौत हुई है। वहीं, 19 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। एक को इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है।

Updated on:

05 Dec 2025 11:37 am

Published on:

05 Dec 2025 11:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / लखनऊ से इंदौर जा रही बस पलटी, एक की मौत; 19 घायल

