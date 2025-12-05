लखनऊ से इंदौर जा रही बस पलटी, एक की मौत; 19 घायल

MP News: मध्यप्रदेश के गुना जिले में बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ से इंदौर जा रही बस शुक्रवार की सुबह बीनागंज इलाके में पलट गई। जिसमें 1 की मौत और 19 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर कलेक्टर-एसपी समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए।



जानकारी के अनुसार, राधिका ट्रेवल्स की बस लखनऊ से इंदौर जा रही थी। अचानक सुबह 5:30 बजे बस जैसे ही बीनागंज इलाके में पहुंची। तभी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें ड्राइवर को झपकी आने की बात भी सामने आई है। बस करीब 20 मीटर तक घसीटती रही।