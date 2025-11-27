सिंधिया के सामने भाजपा विधायक ने इशारों-इशारों में कही लोकसभा चुनाव लड़ने की बात

jyotiraditya scindia
mp news: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दो दिवसीय दौरे पर अपने लोकसभा क्षेत्र मध्यप्रदेश के गुना आए हैं। गुरुवार को वे सिंगवासा और मावन में बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज के भूमिपूजन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान भाजपा विधायक पन्ना लाल शाक्य ने सिंधिया के सामने ही मंच से इशारों-इशारों में गुना लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी। इतना ही नहीं इस दौरान विधायक पन्ना लाल शाक्य ने मंच से ही खाद वितरण केन्द्र पर आदिवासी महिला की मौत को लेकर कलेक्टर से जवाब मांगा और कहा कि क्या हमारे सिंधिया को बदनाम करना चाहते हो ?
अक्सर अपने बेबाक अंदाज के लिए सुर्खियों में रहने वाले गुना से भाजपा विधायक पन्ना लाल शाक्य गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में ऐसा कुछ बोल गए कि एक बार फिर वो चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल सिंधिया की मौजूदगी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इशारों-इशारों में पन्ना लाल शाक्य ने गुना संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि 'मैं कार्यक्रम में आया तो मुझसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि अभी पंचतत्व मिल रहे हैं मुझे अभी मुफ्त में धूप मिल रही है तो वो ले रहा हूं। कुर्सी पर तो उस समय बैठूंगा जब परिसीमन होकर लोकसभा सीट आरक्षित हो जाएगी।'
पन्ना लाल शाक्य ने सिंधिया के सामने ही मंच से गुना कलेक्टर को चेतावनी देते हुए जवाब भी मांगा। विधायक पन्नालाल शाक्य ने बागेरी डबल लॉक खाद वितरण केन्द्र पर हुई आदिवासी महिला की मौत के मामले को लेकर नाराज दिखाई। उन्होंने पहले तो सिंधिया की ओर देखकर उनसे माफी मांगी फिर कहा कि यहां कलेक्टर बैठे हैं हम तो कलेक्टर से ही जबाव लेंगे कि यह राशन और खाद के लिए लंबी-लंबी लाईनें क्यों लग रही हैं ? आपकी व्यवस्था कैसी है बताओ, क्यों हमारे सिंधिया को बदनाम करना चाहते हो? यह सब अव्यवस्थाएं सिंधिया के क्षेत्र में क्यों हो रही हैं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि यह सब यहां हो। वह महिला रातभर वहां तड़पती रही और मर गई। क्या कारण रहा जो उसकी मौत हो गई है। कलेक्टर से जबाव हम ही लेंगे यहां नहीं देंगे तो विधानसभा में लेंगे।
पन्ना लाल शाक्य के संबोधन का पूरा वीडियो-
