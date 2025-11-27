सिंधिया के सामने भाजपा विधायक ने इशारों-इशारों में कही लोकसभा चुनाव लड़ने की बात

पन्ना लाल शाक्य ने सिंधिया के सामने ही मंच से गुना कलेक्टर को चेतावनी देते हुए जवाब भी मांगा। विधायक पन्नालाल शाक्य ने बागेरी डबल लॉक खाद वितरण केन्द्र पर हुई आदिवासी महिला की मौत के मामले को लेकर नाराज दिखाई। उन्होंने पहले तो सिंधिया की ओर देखकर उनसे माफी मांगी फिर कहा कि यहां कलेक्टर बैठे हैं हम तो कलेक्टर से ही जबाव लेंगे कि यह राशन और खाद के लिए लंबी-लंबी लाईनें क्यों लग रही हैं ? आपकी व्यवस्था कैसी है बताओ, क्यों हमारे सिंधिया को बदनाम करना चाहते हो? यह सब अव्यवस्थाएं सिंधिया के क्षेत्र में क्यों हो रही हैं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि यह सब यहां हो। वह महिला रातभर वहां तड़पती रही और मर गई। क्या कारण रहा जो उसकी मौत हो गई है। कलेक्टर से जबाव हम ही लेंगे यहां नहीं देंगे तो विधानसभा में लेंगे।