एमपी में 60 हजार रुपये लेते पकड़ा गया बाबू, EOW की बड़ी कार्रवाई

eow caught babu red handed taking bribe 60 rs
mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त और EOW (आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो) रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नज़र नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर का है, जहां सीएमएचओ ऑफिस में पदस्थ बाबू को EOW की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है।
आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो (EOW) जबलपुर की टीम ने गुरुवार को सीएमएचओ ऑफिस में पदस्थ बाबू आकाश गुप्ता को 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर बाबू आकाश गुप्ता पैथोलॉजी सेंटर के संचालक मनोज श्रीवास्तव से शिकायत का खात्मा लगाने के एवज में 80 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था। बाबू पहले ही फरियादी से 20 हजार रुपये की रकम ले चुका था और इसके बाद भी लगातार पैसों की मांग कर रहा था। तंग आकर फरियादी पैथोलॉजी संचालक मनोज श्रीवास्तव ने बाबू आकाश गुप्ता द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत EOW कार्यालय जबलपुर में की थी।
EOW की टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को रिश्वत के 60 हजार रुपये देने के लिए फरियादी मनोज श्रीवास्तव को बाबू आकाश गुप्ता के पास भेजा। जब मनोज रिश्वत देने के लिए बाबू के पास सीएमएचओ कार्यालय पहुंचा तो बाबू आकाश गुप्ता वहां से उसे अपने साथ बाइक पर बैठाकर एक होटल में ले गया और वहां पर रिश्वत के 60 हजार रुपये उससे लिए। जैसे ही बाबू ने रुपये लिए, तभी EOW की टीम ने उसे रंगे हाथों धरदबोचा।
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
