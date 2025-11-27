एमपी में 60 हजार रुपये लेते पकड़ा गया बाबू, EOW की बड़ी कार्रवाई

आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो (EOW) जबलपुर की टीम ने गुरुवार को सीएमएचओ ऑफिस में पदस्थ बाबू आकाश गुप्ता को 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर बाबू आकाश गुप्ता पैथोलॉजी सेंटर के संचालक मनोज श्रीवास्तव से शिकायत का खात्मा लगाने के एवज में 80 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था। बाबू पहले ही फरियादी से 20 हजार रुपये की रकम ले चुका था और इसके बाद भी लगातार पैसों की मांग कर रहा था। तंग आकर फरियादी पैथोलॉजी संचालक मनोज श्रीवास्तव ने बाबू आकाश गुप्ता द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत EOW कार्यालय जबलपुर में की थी।