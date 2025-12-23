कोहरे ने बढ़ाया मटर का स्वाद, मंडी में हो रही जबरदस्त आवक- देखें वीडियो

Green peas
Green peas : कोहरे की बढ़ती धुंध और ओस की बूंदों ने मटर में स्वाद बढ़ा दिया है। ओस की बूंदों से तैयार होने वाला मीठा मटर भी अब मंडी में आना शुरू हो गया है। जबलपुर जिले की मुख्य और सहजपुर मटर मंडी में रोजाना बड़ी मात्रा में मटर आ रहा है। जबलपुरी मटर के प्रति दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा दीवानगी देखी जा रही है। दर्जनों ट्रक मटर रोजाना यहां जा रहा है। इसके अलावा आसपास के प्रदेशों में भी मटर की काफी डिमांड देखी जा रही है। मटर की जबरदस्त आवक के चलते भाव भी नीचे आ गए हैं।
मटर व्यापारी इंद्रेश दुबे ने बताया जबलपुर मटर मंडी औरिया में रोजाना 40 से 45 हजार बोरा मटर आ रहा है। सोमवार को 14 से 26 रुपए प्रतिकिलो थोक रेट पर मटर बेचा गया। प्रत्येक बोरे का वजन औसतन 55 किलो रहता है। इनमें मिर्ची, एम7, पीएसएम, एपी3 वैरायटी शामिल है। थोक रेट कम होने से फुटकर बाजार में मटर 18 से 30 रुपए तक मिलने लगा है। आने वाले समय में दाम और नीचे आ सकते हैं।
इंद्रेश दुबे ने बताया दुनिया भर में प्रसिद्ध मीठे जबलपुरी मटर की वैरायटी मिर्ची, पीएसएम, एपी3 भी बड़ी मात्रा में आ रहा है। इसमें मिर्ची की शुरुआत हो रही है, यह एक हफ्ते से आना शुरू हुई है, अगले 15 दिन में इसकी जबरदस्त आवक होगी, जो मार्च अंत तक जाएगी। यही मटर आम लोगों के बीच सबसे पसंदीदा है। मंडी में अभी जो मटर आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा आवक एम7 की हो रही है, यह कमर्शियल मटर है जो कि होटल, रेस्टॉरेंट सहित प्रोसेसिंग करने वाले खरीद रहे हैं।
मंडी में आ रहा 90 प्रतिशत मटर पाटन, सहजपुर, गोटेगांव, बेलखाड़ू, कटंगी, पनागर से आ रहा है। इसके अलावा दमोह, तेंदूखेड़ा, जबेरा व आसपास के अन्य जिलों से भी मटर आ रहा है।
जबलपुरी मटर की डिमांड भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सिवनी, छिंदवाड़ा समेत बैंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, बनारस, अयोध्या, यूपी के अन्य जिले, नागपुर, अहमदाबाद, छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर में सबसे ज्यादा है। रोजाना सैंकड़ों गाडिय़ां मटर लेकर रवाना हो रही हैं।
मंडी सचिव राजेश सैयाम ने बताया मटर की जबरदस्त आवक से मंडी शुल्क में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है। कृषि उपज मंडी को अब तक करीब 18 लाख रुपए का मंडी शुल्क मिल चुका है। वहीं सजहपुर मटर मंडी से 9 लाख रुपए का मंडी शुल्क एक महीने में मिल चुका है।
