कोहरे ने बढ़ाया मटर का स्वाद, मंडी में हो रही जबरदस्त आवक- देखें वीडियो

Green peas : कोहरे की बढ़ती धुंध और ओस की बूंदों ने मटर में स्वाद बढ़ा दिया है। ओस की बूंदों से तैयार होने वाला मीठा मटर भी अब मंडी में आना शुरू हो गया है। जबलपुर जिले की मुख्य और सहजपुर मटर मंडी में रोजाना बड़ी मात्रा में मटर आ रहा है। जबलपुरी मटर के प्रति दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा दीवानगी देखी जा रही है। दर्जनों ट्रक मटर रोजाना यहां जा रहा है। इसके अलावा आसपास के प्रदेशों में भी मटर की काफी डिमांड देखी जा रही है। मटर की जबरदस्त आवक के चलते भाव भी नीचे आ गए हैं।