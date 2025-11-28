मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आया गुस्सा, कहा- मैं घोषणाएं जेब में नहीं रखता

Jyotiraditya Scindia angry on congress (फोटो- ज्योतिरादित्य सिंधिया सोशल मीडिया)
Jyotiraditya Scindia angry: केंद्रीय मंत्री संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 'मैं कांग्रेस की तरह जेब में घोषणाएं नहीं रखता। मैं योजनाओं को स्वीकृत कराने के बाद आपको समर्पित करने आपके बीच आता हूं। गुना एक ऐसा पाइंट है, जहां से प्रदेश का नहीं बल्कि देश भर का ट्रैफिक गुजरता है। (MP News)
इसके लिए पंचमुखी हनुमान मंदिर और मावन के पास एमपीआरडीसी के तहत 51.6 करोड़ की लागत से जो ओवर ब्रिज (overbridge construction) बनेंगे उससे यहां से निकलने वाले ट्रैफिक को कोई समस्या नहीं आएगी, रेल कॉसिंग पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि दो ओवर ब्रिज की स्वीकृति के बाद जल्द ही फतेहगढ़ चौराहे पर फ्लाई ओवर बनवाया जाएगा, जिससे वहां होने वाले एक्सीडेंट कम हो सकें। वे अपने तीन दिवसीय प्रवास के दौरान सिंगवासा पर 52 करोड़ रुपए के दो ओवर ब्रिज के भूमि पूजन समारोह में शामिल करने पहुंचे थे।
सिंधिया ने कहा गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, विदिशा, शाजापुर जैसे कई शहरों का झंडा सिंधिया परिवार के हाथ में हैं, इस झंडे को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। 1985 में मेरे पिता जी ने गुना-इटावा रेल लाइन का संकल्प लिया था, उस संकल्प को लेकर कई तरह की चर्चाएं रहती थीं, लेकिन आज मेरे पिता का वह संकल्प पूरा हुआ, गुना-इटावा रेल लाइन के बीच ट्रेन चलने लगी।
उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं केवल ट्रेनों का झंडी दिखाता हूं, मैं नई ट्रेनों को उनके इंजन में बैठकर लेकर आता हूं। चाहें वो ग्वालियर-भोपाल के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस हो या ग्वालियर-बैंगलूर के बीच चलने वाली ट्रेन। मेरा और आपका रिश्ता नेता और जनता का नहीं हैं। आप जो प्यार मुझे देते हो उसको मैं ब्याज समेत खून इकठ्ठा करके विकास के रूप में वापस देता हूं। मावन के पास अडानी ग्रुप के सीमेन्ट फैक्टरी का भी जल्द भूमि पूजन करने की बात कही।
सिंधिया ने अपने प्रवास के दौरान हवाई पट्टी के पास वन विभाग द्वारा निर्मित एक करोड़ की लागत से बनने वाले नक्षत्र पार्क, चक ब्यूह वन और फूल वन का लोकार्पण किया। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने मुडरा हनुमान (बमोरी) क्षेत्र में दस करोड़ रुपए की लागत से निर्मित धोनखेड़ी-सबरामोड़ी, झागर-मुडरा हनुमान, बनेह-सबरामोड़ी, मोई अनवादा, नयागांव-बरोदिया तथा पाटन बायपास जैसी महत्वपूर्ण सडक़ों का लोकार्पण किया गया।
इसी क्रम में 1.47 करोड़ लागत से तैयार कपसी, बमोरी के हाई स्कूल भवन का भी लोकार्पण किया गया। अपने संसदीय क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को मजबूती प्रदान करने के लिए आज केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने चार 33/11 सब-स्टेशनों का शिलान्यास किया। इनमें मुंद्रा हनुमान, कालीभूत, कॉद आरोन, और धनवाड़ी में स्थापित होने वाले सब-स्टेशन शामिल हैं। (MP News)
