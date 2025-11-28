मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आया गुस्सा, कहा- मैं घोषणाएं जेब में नहीं रखता

इसके लिए पंचमुखी हनुमान मंदिर और मावन के पास एमपीआरडीसी के तहत 51.6 करोड़ की लागत से जो ओवर ब्रिज (overbridge construction) बनेंगे उससे यहां से निकलने वाले ट्रैफिक को कोई समस्या नहीं आएगी, रेल कॉसिंग पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि दो ओवर ब्रिज की स्वीकृति के बाद जल्द ही फतेहगढ़ चौराहे पर फ्लाई ओवर बनवाया जाएगा, जिससे वहां होने वाले एक्सीडेंट कम हो सकें। वे अपने तीन दिवसीय प्रवास के दौरान सिंगवासा पर 52 करोड़ रुपए के दो ओवर ब्रिज के भूमि पूजन समारोह में शामिल करने पहुंचे थे।