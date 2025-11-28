Breaking: गोहरगंज गैंगरेप आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर, भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली

gauharganj rape case accused salman short encounter (photo-Social Media)
Gauharganj Rape Case: रायसेन से बड़ी खबर सामने आई है। गौहरगंज रेप कांड के मुख्य आरोपी सलमान के साथ पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर (salman short encounter) किया है। छह दिन की तलाश के बाद पुलिस ने सलमान को भोपाल के गांधी नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को एक चाय की दुकान से पकड़ा गया और फिर ज़रूरी कार्रवाई के लिए गोहरगंज पुलिस को सौंप दिया गया। (MP breaking news)
आरोपी को थाने ले जाते समय भोजपुर इलाके के पास कीरत नगर में पुलिस की गाड़ी अचानक पंक्चर हो गई। टायर बदलते समय सलमान ने मौके का फ़ायदा उठाया और भागने की कोशिश की।
पुलिस ने आरोपी को काबू करने के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें सलमान के पैर में चोट लग गई। उसका अभी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है।
