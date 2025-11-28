Patrika LogoSwitch to English

रायसेन

Breaking: गोहरगंज गैंगरेप आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर, भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली

MP breaking news: रायसेन के गौहरगंज दुष्कर्म कांड के आरोपी सलमान को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया। थाने लाते समय भागने की कोशिश पर कीरत नगर में शॉर्ट एनकाउंटर, पैर में गोली लगकर घायल।

Google source verification

रायसेन

image

Akash Dewani

Nov 28, 2025

raisen gauharganj rape case accused salman short encounter arrested mp breaking news

gauharganj rape case accused salman short encounter (photo-Social Media)

Gauharganj Rape Case: रायसेन से बड़ी खबर सामने आई है। गौहरगंज रेप कांड के मुख्य आरोपी सलमान के साथ पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर (salman short encounter) किया है। छह दिन की तलाश के बाद पुलिस ने सलमान को भोपाल के गांधी नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को एक चाय की दुकान से पकड़ा गया और फिर ज़रूरी कार्रवाई के लिए गोहरगंज पुलिस को सौंप दिया गया। (MP breaking news)

पुलिस की गाड़ी पंक्चर, भागने की कोशिश

आरोपी को थाने ले जाते समय भोजपुर इलाके के पास कीरत नगर में पुलिस की गाड़ी अचानक पंक्चर हो गई। टायर बदलते समय सलमान ने मौके का फ़ायदा उठाया और भागने की कोशिश की।

थोड़ी देर की मुठभेड़ में गोली लगी

पुलिस ने आरोपी को काबू करने के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें सलमान के पैर में चोट लग गई। उसका अभी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है।

Published on:

28 Nov 2025 08:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / Breaking: गोहरगंज गैंगरेप आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर, भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली

