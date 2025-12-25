जंगल में शिकार के दौरान भरमार बंदूक की नाल फटी, हुई मौत; 7 आरोपी गिरफ्तार

एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया घटना स्थल पर एक भरमार बंदूक मिली है और उसकी नाल भी वहीं पर फटी पड़ी मिली है। मृतक ने भरमार बंदूक से खरगोश पर गोली चलाई थी और बंदूक की नाल फटने से उसकी गोली के छरें लगने से उसकी मौत हो गई। सभी एंगिल पर जांच करने और गहनता से पूछ ताछ करे पर मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने शिकार के आरोपियों को हिरासत में लिया है



घटना की जानकारी के संबंध में पहले उसके मंझले भाई वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया था कि उसने वीरेंद्र को घर पर नहीं पाकर खेत पर जाकर देखा, जहां वह मृत पड़ा था। उसे सिविल अस्पताल रात डेढ़ बजे लेकर पहुंचे और पुलिस को को सूचना दी।