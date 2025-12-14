बढ़ी सुरक्षा के बीच शिवराज को अचानक महिलाओं ने घेरा, विरोध कर सुनाई समस्या

घटनाक्रम की शुरुआत ग्राम भगवंतपुरा से हुई। किसान गोष्ठी में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंच पर पहुंचने से पहले ही गांव की महिलाओं ने घेर लिया। सिर पर खाली बर्तन लेकर आई इन महिलाओं ने मंत्री के सामने अवैध शराब की बिक्री और पेयजल संकट की शिकायत रखी। महिलाओं के तेवर देखकर केंद्रीय मंत्री शिवराज ने तुरंत कलेक्टर और एसपी को सख्त हिदायत दी। उन्होंने मंच से भी खुले तौर पर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए और गुस्से में कहा कि अवैध शराब बेचने वालों को मार-मार कर सही करो।