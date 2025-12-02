एमपी में पुल ढहने से CRPF जवान की मौत, 3 गंभीर, PWD मंत्री बोले- कांग्रेस सरकार में बना था, होगी सख्त कार्रवाई

मंडिया से चर्चा करते हुए मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि ये पुल मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPRDC) के अधीन है और इसे पहले से जर्जर संरचना के रूप में आईडेंटिफाई किया गया था। उन्होंने बताया कि मैंने अभी MPRDC के MD से बात की है। जो प्रारंभिक जानकारी आई है, उसके अनुसार पुल की रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। मंत्री सिंह ने कहा कि, हादसे की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। जैसे ही जानकारी आएगी, हम विस्तार से बताने की स्थिति में होंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसपर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि, ये पुल कांग्रेस के जमाने का था।