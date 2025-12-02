Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायसेन

एमपी में पुल ढहने से CRPF जवान की मौत, 3 गंभीर, PWD मंत्री बोले- कांग्रेस सरकार में बना था, होगी सख्त कार्रवाई

Raisen Bridge Collapse : पिपरिया रोड पर बना पुराना पुल ढहने से चपेट में आए 4 लोग घायल हो गए। घटना पर PWD मंत्री राकेश सिंह ने कहा- पुल कांग्रेस सरकार में बना था, जिसकी जर्जर हालत के चलते रिपेयरिंग हो रही थी। हादसे की जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

3 min read
Google source verification

रायसेन

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 02, 2025

Raisen Bridge Collapse

रायसेन में ढहे पुल को लेकर PWD मंत्री का बयान (Photo Source- Patrika)

Raisen Bridge Collapse :मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के नयागांव इलाके के अंतर्गत आने वाले पिपरिया रोड पर बने पुराने पुल के सोमवार को अचानक ढहने से पुल से गुजर रही दो बाइकें नीचे आ गिरीं, जिसपर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए भोपाल एम्स पहुंचाया गया, जहां CRPF जवान की मौत हो गई, जबकि, अन्य 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं, इस मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का बयान सामने आया है। मंत्री सिंह ने कहा- पुल पहले से खराब स्थिति में था, जिसकी पहचान करने के बाद मरम्मत कार्य चल रहा था।

मंडिया से चर्चा करते हुए मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि ये पुल मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPRDC) के अधीन है और इसे पहले से जर्जर संरचना के रूप में आईडेंटिफाई किया गया था। उन्होंने बताया कि मैंने अभी MPRDC के MD से बात की है। जो प्रारंभिक जानकारी आई है, उसके अनुसार पुल की रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। मंत्री सिंह ने कहा कि, हादसे की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। जैसे ही जानकारी आएगी, हम विस्तार से बताने की स्थिति में होंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसपर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि, ये पुल कांग्रेस के जमाने का था।

पुल निर्णाण कांग्रेस शासन में हुआ- राकेश सिंह

हादसे के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस, मौजूदा सरकार पर लापरवाही के आरोप लगा रही है, जिसपर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि, कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है। पुल निर्माण कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। ऐसी दुर्घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मंत्री ने कहा- सरकार का प्रयास है कि, उन सभी खामियों को दूर किया जाए, जिनसे गुणवत्ता प्रभावित होती है या दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नए सिरे से कई व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है, ताकि ऐसी घटनाएं न हों।

चारों घायल भोपाल एम्स में भर्ती

मंत्री ने बताया कि हादसे में 4 लोग घायल हुए। इनमें से एक सीआरपीएफ जवान की इलाज के दौरान एम्स में मौत हो गई। दो मोटरसाइकिलें पुल के साथ नीचे आ गिरी थीं।

बड़ा सवाल: काम चल रहा था तो ट्रैफिक क्यों नहीं रोका?

इस सवाल पर मंत्री ने कहा सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। आजकल ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि, आवागमन को पूरी तरह बंद करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी, जांच में यह भी देखा जाएगा कि आवागमन रोकना जरूरी था या नहीं। मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसपर सख्त कार्रवाई होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Dec 2025 07:44 am

Published on:

02 Dec 2025 07:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / एमपी में पुल ढहने से CRPF जवान की मौत, 3 गंभीर, PWD मंत्री बोले- कांग्रेस सरकार में बना था, होगी सख्त कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

रायसेन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Breaking: अचानक दो टुकड़ों में टूटा पुल, भरभराकर गिरा, नदी में गिरे लोग

bareli-nayagaon bridge collapsed 4 injured mp breaking news
रायसेन

Breaking: गौहरगंज रेप कांड आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर, भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली

raisen gauharganj rape case accused salman short encounter arrested mp breaking news
रायसेन

गुस्से में गौहरगंज, 6 दिन से मासूम एम्स में तड़प रही, उसका गुनहगार अब भी फरार

Gauharganj News
रायसेन

सियासी संवेदना में विधायक पटवा ने की रेप पीड़िता की पहचान उजागर, उबला आक्रोश

MP BJP MLA Surendra Patwa
रायसेन

एमपी में फिर पेशाब कांड, बदमाश ने दिव्यांग के चेहरे पर की पेशाब

raisen
रायसेन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.