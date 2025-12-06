Osho के जन्मस्थान पर ‘मोरारी बापू’ ने की पूजा, 11 दिसंबर को मनाया जाएगा जन्मोत्सव

मोरारी बापू ने जबलपुर पहुंचने से पहले कुचबाड़ा पहुंचकर भवन के उस कक्ष के दर्शन किए जहां ओशो का जन्म हुआ था। यहां बापू ने पूजन और ध्यान किया। इस दौरान ओशो के अनुयायियो ने बापू का स्वागत किया। पत्रिका के सवाल का जवाब देते हुए बापू ने ओशो दर्शन की व्याख्या करते हुए कहा कि ओशो का दर्शन स्वयं को परम शांति और परम सुख प्रदान करता है। ओशो दर्शन भी सनातन के अंतर्गत ही है। सब सनातन में ही समाहित है। बापू ने कहा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों मागों से ही प्राणी की मुक्ति प्राप्त कर सकता है।