गुस्से में गौहरगंज, 6 दिन से मासूम एम्स में तड़प रही, उसका गुनहगार अब भी फरार

एम्स भोपाल में भर्ती रेप पीड़िता बिटिया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मासूम के परिजन को पार्टी की ओर से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश में दिन दोगुने और रात चौगुने ढंग से बढञ रहे अपराधों पर सरकार को घेरा। पटवारी ने कहा कि, 'प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बची। राज्य में रोजाना बेटियों से अपराध हो रहे हैं। इसने प्रदेश का सिर शर्म से झुका दिया है। राज्य में कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं बची। ये चिंताजनक है। एसपी, टीआई को हटाना समाधान नहीं। अगर ऐसा है तो सारे एसपी बदल दीजिए। प्रदेश में महिला एवं बाल सुरक्षा की विशेष नीति, आधुनिक संसाधन और जवाबदेही आधारित पुलिस व्यवस्था लागू होनी चाहिए।'