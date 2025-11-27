Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायसेन

गुस्से में गौहरगंज, 6 दिन से मासूम एम्स में तड़प रही, उसका गुनहगार अब भी फरार

Gauharganj News : नाराज ग्रामीणों ने मस्जिद में फैंके पत्थर, हाईवे जाम किया तो पुलिस ने बरसाईं लाठियां। 6 साल की मासूम बिटिया को दर्द देने वाले दरिंदे के लिए फांसी मांग लेकर सड़क पर उतरे लोग।

2 min read
Google source verification

रायसेन

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 27, 2025

Gauharganj News

गुस्से में गौहरगंज (Photo Source- Patrika)

Gauharganj News : मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज के अंतर्गत आने वाले गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के छठे दिन बाद बुधवार रात तक भी आरोपी सलमान को पकड़ने में पुलिस असफल रही। पुलिसिया लापरवाही पर सरकार ने रायसेन एसपी पंकज पांडेय को हटा दिया। लेकिन, हिंदू संगठनों के आह्वान पर बुधवार को करीब 8000 से ज्यादा लोग एकजुट हो गए। इनमें बड़ी तादाद में महिलाएं थीं। गौहरगंज स्कूल में जुटे लोगों ने सभा की। विहिप के हरिओम शर्मा, हिंदू जागरण मंच के मनीष उपाध्याय व कथावाचक साध्वी रंजना ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की।

उन्होंने पीड़िता मासूम बेटी के दर्द की भी बात कही। दोपहर 2 बजे प्रभारी कलेक्टर तन्मय वशिष्ठ शर्मा और नए एसपी आशुतोष ने मंच पर जाकर ज्ञापन लिया। हिंदू संगठन-भाजपा पदाधिकारी मौके से निकले। इसी बीच 2000 युवाओं ने स्कूल से लगी मस्जिद में पत्थर फेंकने शुरु कर दिए। पुलिस ने रोका तो विवाद बढ़ गया। लोगों ने पथराव किया। कुछ ने तारानगर के पास हाईवे जाम कर दिया। लगातार हालात बिगड़ते देख पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का गोला तक छोड़ना पड़ा भारी तनाव के बीच गांव में बड़ी तादाद में बल तैनात रहा। लोग घरों में हैं और कर्फ्यू के हालात हैं। फिलहाल, मंडीदीप तक कई निजी स्कूल और बाजार बंद हैं।

हाईवे पर बैठ गई भीड़

पुलिस ने गौहरगंज से लोगों को खदेड़ा तो भीड़ तारानगर के पास हाईवे पर जाकर बैठ गई। इससे जाम लग गया। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद लोग भागे। हालांकि पांच दिन से थाने के सामने धरने पर बैठीं युवतियों ने बुधवार को प्रदर्शन खत्म कर दिया।

पटवारी बोले-प्रदेश में कानून नहीं

एम्स भोपाल में भर्ती रेप पीड़िता बिटिया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मासूम के परिजन को पार्टी की ओर से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश में दिन दोगुने और रात चौगुने ढंग से बढञ रहे अपराधों पर सरकार को घेरा। पटवारी ने कहा कि, 'प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बची। राज्य में रोजाना बेटियों से अपराध हो रहे हैं। इसने प्रदेश का सिर शर्म से झुका दिया है। राज्य में कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं बची। ये चिंताजनक है। एसपी, टीआई को हटाना समाधान नहीं। अगर ऐसा है तो सारे एसपी बदल दीजिए। प्रदेश में महिला एवं बाल सुरक्षा की विशेष नीति, आधुनिक संसाधन और जवाबदेही आधारित पुलिस व्यवस्था लागू होनी चाहिए।'

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 08:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / गुस्से में गौहरगंज, 6 दिन से मासूम एम्स में तड़प रही, उसका गुनहगार अब भी फरार

बड़ी खबरें

View All

रायसेन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सियासी संवेदना में विधायक पटवा ने की रेप पीड़िता की पहचान उजागर, उबला आक्रोश

MP BJP MLA Surendra Patwa
रायसेन

एमपी में फिर पेशाब कांड, बदमाश ने दिव्यांग के चेहरे पर की पेशाब

raisen
रायसेन

6 साल की मासूम से रेप, दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम देकर 23 साल का आरोपी फरार

Innocent rape raisen
रायसेन

1040 करोड़ के फोरलेन का काम हुआ शुरू, कम होगी MP से यूपी की दूरी

bhopal-kanpur corridor fourlane construction raisen mp news
रायसेन

टीचर ने की हदें पार! नशे में झूमता बनियान-पेंट में पहुंचा स्कूल, बच्चों के सामने लड़खड़ाया

drunk teacher video viral suspended raisen sultanpur school mp news
रायसेन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.