सियासी संवेदना में विधायक पटवा ने की रेप पीड़िता की पहचान उजागर, उबला आक्रोश

MP news: रायसेन जिले के गौहरगंज में टॉफी के बहाने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना से लोगों का गुस्सा उबाल पर है। शुक्रवार रात हुई इस वारदात के बाद से अब तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज ग्रामीणों ने पूरे जिले में धरना प्रदर्शन किया। चक्काजाम करने के साथ बाजार भी बंद करा दिए। रविवार रात 9 बजे से गौहरगंज थाने के सामने बैठीं महिलाएं सोमवार तक डटी रहीं। इसी बीच भोजपुर के भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा पहुंचे।
महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। लेकिन महिलाएं उनके आश्वासनों से नहीं मानीं। उन्होंने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। हद तब हो गई, जब विधायक पटवा पीड़ित परिवार तक संवेदना प्रकट करने पहुंच गए। सियासी संवेदना में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर बैठे।
एमपी बीजेपी विधायक पटवा ने पीड़िता के गांव, घर और पीड़िता बेटी की पहचान उजागर कर दी। यहां के हर पल की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दुष्कर्म जैसे मामलों में पीड़ित या परिवार की पहचान उजागर नहीं की जा सकती।
