सियासी संवेदना में विधायक पटवा ने की रेप पीड़िता की पहचान उजागर, उबला आक्रोश

MP news: रायसेन जिले के गौहरगंज में टॉफी के बहाने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना से लोगों का गुस्सा उबाल पर है। शुक्रवार रात हुई इस वारदात के बाद से अब तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज ग्रामीणों ने पूरे जिले में धरना प्रदर्शन किया। चक्काजाम करने के साथ बाजार भी बंद करा दिए। रविवार रात 9 बजे से गौहरगंज थाने के सामने बैठीं महिलाएं सोमवार तक डटी रहीं। इसी बीच भोजपुर के भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा पहुंचे।