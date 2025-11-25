विंड पेटर्न बदलते ही बदला मौसम, ठंड से राहत पर धुंध ने मचाई आफत

राजधानी में विगत 8 नवंबर से तापमान लगातार दस डिग्री से नीचे चल रहा था, इस दौरान तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच बना हुआ था। इससे सर्दी बढ़ गयी थी। पिछले चार दिनों से न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास था। विंड पैटर्न परिवर्तित होकर पूर्वी होते ही तापमान में साढ़े चार डिग्री की छलांग लगाई। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 26.4 और न्यूनतम 14 डिग्री रहा। अधिकतम सामान्य से 2.3 डिग्री कम रहा। इस दौरान दिन में धुंध भी छाई रही।