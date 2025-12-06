MP में फिर चुनाव का ऐलान! निकाय-पंचायतों के उपचुनावों की घोषणा, इस दिन होगी वोटिंग

mp nikay panchayat By-elections announced (फोटो- ANI)
MP Nikay Panchayat By-elections: राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव (MP Municipal Bodies Panchayats By-elections) की तारीखों का एलान कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने बताया कि नामांकन 8 दिसंबर से शुरू होंगे। 15 दिसंबर तक नामांकन लिए जाएंगे। उसके बाद नगरीय निकायों में 29 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान और 31 को परिणाम घोषित होंगे। बता दें नगरीय निकायों में एक अध्यक्ष और 8 पार्षदों के लिए उपचुनाव होंगे।
पंचायतों में मतदान 29 दिसंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर बजे तक होगा। पंच पद के लिए मतगणना मतदान के तुरंत बाद होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकास खण्ड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 2 जनवरी को सुबह 8 बजे से होगी।
इसी दिन सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव परिणामों की भी घोषणा होगी। वहीं जिला पंचायत सदस्यों के लिए परिणामों की घोषणा 5 जनवरी 2026 को होगी। बता दें पंचायतों में जिला पंचायत के 4, जनपद पंचायत के 14, सरपंच के 67 पद और 3872 पंच पद के लिए उपचुनाव होगा। (MP Nikay-Panchayat By-elections)
