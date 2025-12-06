MP में फिर चुनाव का ऐलान! निकाय-पंचायतों के उपचुनावों की घोषणा, इस दिन होगी वोटिंग

MP Nikay Panchayat By-elections: राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव (MP Municipal Bodies Panchayats By-elections) की तारीखों का एलान कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने बताया कि नामांकन 8 दिसंबर से शुरू होंगे। 15 दिसंबर तक नामांकन लिए जाएंगे। उसके बाद नगरीय निकायों में 29 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान और 31 को परिणाम घोषित होंगे। बता दें नगरीय निकायों में एक अध्यक्ष और 8 पार्षदों के लिए उपचुनाव होंगे।