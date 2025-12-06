दिग्विजय सिंह ने भाजपा विधायक को बताया ‘अय्याश’, बोले- ‘उसके लिए ना कानून है ना संविधान..’

Digvijay Singh Big Blame :मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक भले ही कुछ न करें, पर सुर्ख़ियों में बने रहते हैं। कभी लैंड स्कैम तो कभी अन्य किसी मामलों को लेकर उनकी चर्चा होती रहती है। वैसे सबसे अमीर विधायक का तमगा तो उनके नाम है ही। लेकिन, इस बार वो जिस वजह से चर्चा में आए हैं, वो बैहद गंभीर है। दरअसल, इस बार पूर्व एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।