6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

दिग्विजय सिंह ने भाजपा विधायक को बताया ‘अय्याश’, बोले- ‘उसके लिए ना कानून है ना संविधान..’

Digvijay Singh Big Blame : पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भाजपा विधायक संजय पाठक को अय्याश बताया है। उन्होंने ये दावा तक किया कि, 'वो कांग्रेस में शामिल होने का बस आश्वासान देता है। वो नेता कम और व्यवसायी ज्यादा है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 06, 2025

Digvijay Singh Big Blame

विधायक संजय पाठक पर दिग्विजय सिंह के गंभीर आरोप (Photo Source- Patrika)

Digvijay Singh Big Blame :मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक भले ही कुछ न करें, पर सुर्ख़ियों में बने रहते हैं। कभी लैंड स्कैम तो कभी अन्य किसी मामलों को लेकर उनकी चर्चा होती रहती है। वैसे सबसे अमीर विधायक का तमगा तो उनके नाम है ही। लेकिन, इस बार वो जिस वजह से चर्चा में आए हैं, वो बैहद गंभीर है। दरअसल, इस बार पूर्व एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।

दिग्विजय सिंह ने भाजपा विधायक संजय पाठक पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किए एक पोस्ट में उन्होंने पाठक को 'अय्याश' तक बता दिया है। साथ ही, ये दावा भी किया कि, पाठक कांग्रेस में शामिल होने का आश्वासन देते हैं, पर आते नहीं, वो ना भाजपा के हैं और ना कांग्रेस के।

दिग्विजय सिंह ने पोस्ट कर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने विधायक संजय पाठक को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'संजय पाठक राज नेता कम व्यवसायी अधिक है। उसके लिए ना कानून है ना नियम है ना संविधान है। उसका सारा राजनैतिक चिंतन भ्रष्टाचार पर आधारित है। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेताओं और उनके दलालों की कमी नहीं है।'

भाजपा नेताओं को पैसों से खरीदने का आरोप

दिग्विजय सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे पोस्ट में ये तक लिख दिया कि, 'भाजपा नेताओं को पैसों से ख़रीदता है कांग्रेस के नेताओं को आश्वस्त करता है बस मैं कांग्रेस में शामिल होता हूं। ना वो भाजपा का है और ना कांग्रेस का। वो केवल पैसा कमाने और अय्याशी में विश्वास रखता है। जय सिया राम।'

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 07:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दिग्विजय सिंह ने भाजपा विधायक को बताया ‘अय्याश’, बोले- ‘उसके लिए ना कानून है ना संविधान..’

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम का मिजाज: अगले 48 घंटे पड़ेगी कड़ाके की ठंड, शीतलहर जैसे बनेंगे हालत

MP cold wave alert 48 hours north wind weather update
भोपाल

एमपी में 5 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट रद्द, इंदौर से दिल्ली का हवाई किराया 36 हजार तक पहुंचा

indigo
भोपाल

शादियां देखकर तय करें सत्र, एमपी के मंत्री की विधानसभाध्यक्ष से अजीबोगरीब अपील

Kailash Vijayvargiya
भोपाल

मध्यप्रदेश विधानसभा में गूंजा पेड़ कटाई का मुद्दा, पक्ष-विपक्ष में छिड़ी बहस; कांग्रेस ने किया वॉकआउट

mp vidhansabha
भोपाल

भोपाल को मिलेगा एक और ‘रेलवे स्टेशन’, कई ट्रेनों को मिलेगा हॉल्ट

nishatpura railway station
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.