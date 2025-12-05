शादियां देखकर तय करें सत्र, एमपी के मंत्री की विधानसभाध्यक्ष से अजीबोगरीब अपील

विधानसभा का शीतकालीन सत्र महज 5 दिनों का है। इसपर कांग्रेस ने आपत्ति भी जताई थी। इस बीच प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सत्र के संबंध में एक अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने शादियां देखकर सत्र तय करने की बात कही। वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से इसके लिए बाकायदा आग्रह किया है। उनका कहना है कि विधायकों, मंत्रियों को अपने क्षेत्रों में शादी समारोहों में भी जाना पड़ता है। सत्र तय करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।